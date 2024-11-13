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13 ноября, 08:00

Адвокаты Блиновской: Ну его в жопу, это банкротство

Адвокаты Блиновской нецензурно высказались о решении признать её банкротом

«Ну его в жопу, это банкротство», — так прокомментировали адвокаты Блиновской решение суда в интервью SHOT. Защита настаивала на снятии ареста с имущества и активов блогерши, чтобы она могла погасить свои долги перед ФНС и после выхода из СИЗО продолжить свою деятельность.

По словам представителей защиты, пока сложно делать прогнозы о том, какая сумма может быть погашена в процессе банкротства. Многое зависит от того, какое имущество «королевы марафонов» обнаружит управляющий, что именно он решит выставить на торги и по какой цене, а также найдётся ли покупатель с учётом «высокой токсичности» этих активов.

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Ранее в среду суд признал Блиновскую банкротом и постановил начать процедуру реализации имущества блогерши, чтобы погасить её задолженность за счет вырученных средств. По данным Life.ru, долг Блиновской перед ФНС на момент принятия этого решения составлял 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей.

Обложка ©

Владимир Гердо/ТАСС

Марина Фещенко
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