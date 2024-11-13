Суд признал Елену Блиновскую банкротом

Московский суд признал банкротом «королеву марафонов» Елену Блиновскую. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Теперь суд начнёт процедуру реализации имущества блогерши, чтобы погасить её задолженность за счет вырученных средств. По данным SHOT, долг Блиновской перед ФНС на момент принятия этого решения составлял 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей.