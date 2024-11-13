Суд признал Елену Блиновскую банкротом
Елена Блиновская. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Московский суд признал банкротом «королеву марафонов» Елену Блиновскую. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Теперь суд начнёт процедуру реализации имущества блогерши, чтобы погасить её задолженность за счет вырученных средств. По данным SHOT, долг Блиновской перед ФНС на момент принятия этого решения составлял 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей.
Напомним, что Блиновская была заключена под стражу до 2 февраля 2025 года по делу о неуплате налогов. В октябре с нескольких её счетов сняли аресты на сумму более 165 миллионов рублей. Блогерша даже продала квартиру в столице, но это не помогло ей закрыть миллиардный долг. Ей также разрешили продать свой Lamborghini Urus в целях погашения задолженности, а 24 октября её недвижимое имущество было выставлено на продажу. Ранее СМИ сообщали, что Блиновская просила не объявлять её банкротом.