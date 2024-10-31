Розыск мужа Блиновской прекращён. Он вернулся на СВО
Адвокат Сальникова: Уголовное преследование Алексея Блиновского приостановлено
Розыск Алексея Блиновского — супруга блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской — завершён, и уголовное дело о неуплате налогов в отношении него приостановлено. Как уточнила адвокат Наталия Сальникова, Блиновский вернулся к своей контрактной службе
«Розыск Алексея Блиновского прекращён, и уголовное преследование приостановлено. Он продолжает служить по контракту», — сообщила собеседница агентства ТАСС.
Напомним, Алексею Блиновскому вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне проведения СВО. МВД объявило его в розыск, и вскоре супруга «королевы марафонов» задержали, однако после допроса отпустили.
Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС