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31 октября, 15:41

Розыск мужа Блиновской прекращён. Он вернулся на СВО

Адвокат Сальникова: Уголовное преследование Алексея Блиновского приостановлено

Розыск Алексея Блиновского — супруга блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской — завершён, и уголовное дело о неуплате налогов в отношении него приостановлено. Как уточнила адвокат Наталия Сальникова, Блиновский вернулся к своей контрактной службе

«Розыск Алексея Блиновского прекращён, и уголовное преследование приостановлено. Он продолжает служить по контракту», — сообщила собеседница агентства ТАСС.

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Напомним, Алексею Блиновскому вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне проведения СВО. МВД объявило его в розыск, и вскоре супруга «королевы марафонов» задержали, однако после допроса отпустили.

Обложка ©

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Марина Фещенко
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