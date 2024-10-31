Розыск мужа Блиновской прекращён. Он вернулся на СВО

Розыск Алексея Блиновского — супруга блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской — завершён, и уголовное дело о неуплате налогов в отношении него приостановлено. Как уточнила адвокат Наталия Сальникова, Блиновский вернулся к своей контрактной службе