Признанная банкротом Блиновская лишилась второй квартиры в Москве

В Москве была продана вторая квартира Блиновской. За двушку и трёшку удалось выручить более 150 миллионов рублей.

По информации SHOT, у «королевы марафонов» имелись две квартиры в престижном жилом комплексе «Донской Олимп», расположенные рядом на втором этаже.

Выставленная на продажу квартира Елены Блиновской. Фото © SHOT

«Королева марафонов» продала уже две квартиры в Москве, за обе удалось выручить более 150 миллионов рублей. Фото © SHOT

Выставленная на продажу квартира Блиновской. Фото © SHOT

Первая трёшка площадью 120 квадратных метров отличалась дизайнерским ремонтом в классическом стиле, включала просторную обеденную зону, две спальни, две ванные комнаты и большую гардеробную. После снятия ареста она была продана за 90 миллионов рублей вместе с мебелью.

Второй объект — двушка, была выставлена на продажу за 69 миллионов рублей. Квартира имела изолированные комнаты, два санузла и две гардеробные, а также качественный ремонт.