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13 ноября, 07:52

Признанная банкротом Блиновская лишилась второй квартиры в Москве

SHOT: В Москве была продана вторая квартира Елены Блиновской

В Москве была продана вторая квартира Блиновской. За двушку и трёшку удалось выручить более 150 миллионов рублей.

По информации SHOT, у «королевы марафонов» имелись две квартиры в престижном жилом комплексе «Донской Олимп», расположенные рядом на втором этаже.

Выставленная на продажу квартира Елены Блиновской. Фото © SHOT

Выставленная на продажу квартира Елены Блиновской. Фото © SHOT

«Королева марафонов» продала уже две квартиры в Москве, за обе удалось выручить более 150 миллионов рублей. Фото © SHOT

«Королева марафонов» продала уже две квартиры в Москве, за обе удалось выручить более 150 миллионов рублей. Фото © SHOT

Выставленная на продажу квартира Блиновской. Фото © SHOT

Выставленная на продажу квартира Блиновской. Фото © SHOT

Первая трёшка площадью 120 квадратных метров отличалась дизайнерским ремонтом в классическом стиле, включала просторную обеденную зону, две спальни, две ванные комнаты и большую гардеробную. После снятия ареста она была продана за 90 миллионов рублей вместе с мебелью.

Подмосковный особняк Блиновской с Эйфелевой башней срочно продают с солидной скидкой
Подмосковный особняк Блиновской с Эйфелевой башней срочно продают с солидной скидкой

Второй объект — двушка, была выставлена на продажу за 69 миллионов рублей. Квартира имела изолированные комнаты, два санузла и две гардеробные, а также качественный ремонт.

Ранее в среду суд признал Блиновскую банкротом и постановил начать процедуру реализации имущества блогерши, чтобы погасить её задолженность за счет вырученных средств. По данным Life.ru, долг Блиновской перед ФНС на момент принятия этого решения составлял 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей.

Блиновская из СИЗО пожаловалась на кражу её марафонов
Блиновская из СИЗО пожаловалась на кражу её марафонов

Блиновская была заключена под стражу до 2 февраля 2025 года по делу о неуплате налогов. В октябре с нескольких её счетов сняли аресты на сумму более 165 миллионов рублей. Блогерша даже продала квартиру в столице, но это не помогло ей закрыть миллиардный долг. Ей также разрешили продать свой Lamborghini Urus в целях погашения задолженности.

Обложка ©

Юлия Морозова/ТАСС

Марина Фещенко
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