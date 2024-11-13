Признанная банкротом Блиновская лишилась второй квартиры в Москве
SHOT: В Москве была продана вторая квартира Елены Блиновской
В Москве была продана вторая квартира Блиновской. За двушку и трёшку удалось выручить более 150 миллионов рублей.
По информации SHOT, у «королевы марафонов» имелись две квартиры в престижном жилом комплексе «Донской Олимп», расположенные рядом на втором этаже.
Выставленная на продажу квартира Елены Блиновской. Фото © SHOT
«Королева марафонов» продала уже две квартиры в Москве, за обе удалось выручить более 150 миллионов рублей. Фото © SHOT
Выставленная на продажу квартира Блиновской. Фото © SHOT
Первая трёшка площадью 120 квадратных метров отличалась дизайнерским ремонтом в классическом стиле, включала просторную обеденную зону, две спальни, две ванные комнаты и большую гардеробную. После снятия ареста она была продана за 90 миллионов рублей вместе с мебелью.
Второй объект — двушка, была выставлена на продажу за 69 миллионов рублей. Квартира имела изолированные комнаты, два санузла и две гардеробные, а также качественный ремонт.
Ранее в среду суд признал Блиновскую банкротом и постановил начать процедуру реализации имущества блогерши, чтобы погасить её задолженность за счет вырученных средств. По данным Life.ru, долг Блиновской перед ФНС на момент принятия этого решения составлял 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей.
Блиновская была заключена под стражу до 2 февраля 2025 года по делу о неуплате налогов. В октябре с нескольких её счетов сняли аресты на сумму более 165 миллионов рублей. Блогерша даже продала квартиру в столице, но это не помогло ей закрыть миллиардный долг. Ей также разрешили продать свой Lamborghini Urus в целях погашения задолженности.
Юлия Морозова/ТАСС