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29 ноября, 15:52

Долг Блиновской перед налоговой в 1,5 млрд полностью исчез. Её юрист не понимает, как это произошло

SHOT: Долг Елены Блиновской перед налоговой в 1,5 млрд рублей полностью исчез

Долг «королевы марафоново» Елены Блиновской перед налоговой в 1,5 млрд рублей полностью исчез. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, блогерша, которая сейчас находится в СИЗО, больше ничего не должна российской налоговой, по крайней мере, пока. В беседе с SHOT налоговый юрист Блиновской заявил, что у него пока нет понимания, как это произошло.

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Напомним, Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на 906 млн рублей, 716 из которых она незаконно легализовала. «Королева марафонов» попала в поле зрения налоговиков ещё за год до начала проверки, ставшей основанием для задержания. 22 ноября суд признал её банкротом и постановил запустить процедуру реализации имущества, чтобы закрыть долг за счёт вырученных средств. По данным Life.ru, долг бизнесвумен перед ФНС на момент принятия этого решения достиг 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей. По мнению юристов, блогерша может выйти на волю уже к Новому году.

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Life.ru

Никита Никонов
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