Царица долговых обязательств Блиновская нарастила ресницы в СИЗО
Королева марафонов желаний Елена Блиновская нарастила ресницы в СИЗО
На сегодняшнее судебное заседание, где решали судьбу погоревшей королевы марафонов Елены Блиновской, сама бизнесвумен явилась с наращенными ресницами. Об этом сообщил корреспондент Life.ru. По предварительным данным, ей разрешили посетить салон красоты следственного изолятора.
Елена Блиновская на суде. Видео © Life.ru
Помимо «студии красоты для нехороших девочек», Блиновской позволили заниматься в местном спортзале. В течение всего заседания она сидела молча, лишь в самом конце проронив несколько слёз. Тем временем обсуждали ИП, которые она под угрозой увольнения заставляла открывать своих подчинённых, чтобы проводить через них финансовые операции, сообщил SHOT.
Напомним, что Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на 906 млн рублей, 716 из которых она незаконно легализовала. Блогерша попала в поле зрения налоговиков ещё за год до начала проверки, ставшей основанием для задержания. Недавно суд признал её банкротом и постановил запустить процедуру реализации имущества, чтобы закрыть долг за счёт вырученных средств. По данным Life.ru, долг бизнесвумен перед ФНС на момент принятия этого решения достиг 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей. Юристы поведали, что блогерша может выйти на волю уже к Новому году. Тем временем на огромный дом блогерши в Подмосковье нашёлся покупатель, который готов заплатить 750 миллионов рублей.
Life.ru