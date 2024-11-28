Царица долговых обязательств Блиновская нарастила ресницы в СИЗО

На сегодняшнее судебное заседание, где решали судьбу погоревшей королевы марафонов Елены Блиновской, сама бизнесвумен явилась с наращенными ресницами. Об этом сообщил корреспондент Life.ru. По предварительным данным, ей разрешили посетить салон красоты следственного изолятора.

Помимо «студии красоты для нехороших девочек», Блиновской позволили заниматься в местном спортзале. В течение всего заседания она сидела молча, лишь в самом конце проронив несколько слёз. Тем временем обсуждали ИП, которые она под угрозой увольнения заставляла открывать своих подчинённых, чтобы проводить через них финансовые операции, сообщил SHOT.