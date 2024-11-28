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28 ноября, 15:12

Царица долговых обязательств Блиновская нарастила ресницы в СИЗО

Королева марафонов желаний Елена Блиновская нарастила ресницы в СИЗО

На сегодняшнее судебное заседание, где решали судьбу погоревшей королевы марафонов Елены Блиновской, сама бизнесвумен явилась с наращенными ресницами. Об этом сообщил корреспондент Life.ru. По предварительным данным, ей разрешили посетить салон красоты следственного изолятора.

Елена Блиновская на суде. Видео © Life.ru

Помимо «студии красоты для нехороших девочек», Блиновской позволили заниматься в местном спортзале. В течение всего заседания она сидела молча, лишь в самом конце проронив несколько слёз. Тем временем обсуждали ИП, которые она под угрозой увольнения заставляла открывать своих подчинённых, чтобы проводить через них финансовые операции, сообщил SHOT.

ИП «королевы марафонов» Блиновской ликвидировали из-за банкротства
ИП «королевы марафонов» Блиновской ликвидировали из-за банкротства

Напомним, что Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на 906 млн рублей, 716 из которых она незаконно легализовала. Блогерша попала в поле зрения налоговиков ещё за год до начала проверки, ставшей основанием для задержания. Недавно суд признал её банкротом и постановил запустить процедуру реализации имущества, чтобы закрыть долг за счёт вырученных средств. По данным Life.ru, долг бизнесвумен перед ФНС на момент принятия этого решения достиг 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей. Юристы поведали, что блогерша может выйти на волю уже к Новому году. Тем временем на огромный дом блогерши в Подмосковье нашёлся покупатель, который готов заплатить 750 миллионов рублей.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
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