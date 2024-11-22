ИП «королевы марафонов» Блиновской ликвидировали из-за банкротства

В ноябре Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП Елены Блиновской в связи с банкротством. В качестве основной деятельности ИП было указано дополнительное образование детей и взрослых. Среди дополнительных видов деятельности — оптовая торговля универсальным ассортиментом товаров, издание книг, компьютерных игр, распространение кинофильмов, предоставление займов и прочих видов кредита и аренда транспорта, включая самолёты.

«Сведения о состоянии индивидуального предпринимателя. Состояние: прекратил деятельность в связи с принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом)... Дата прекращения деятельности: 15.11.2024... Дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения: 21.11.2024», — написано в регистрационных документах.