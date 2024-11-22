ИП «королевы марафонов» Блиновской ликвидировали из-за банкротства
ФНС РФ ликвидировала ИП Елены Блиновской в связи с банкротством
Еленам Блиновская. Фото © Life.ru
В ноябре Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП Елены Блиновской в связи с банкротством. В качестве основной деятельности ИП было указано дополнительное образование детей и взрослых. Среди дополнительных видов деятельности — оптовая торговля универсальным ассортиментом товаров, издание книг, компьютерных игр, распространение кинофильмов, предоставление займов и прочих видов кредита и аренда транспорта, включая самолёты.
«Сведения о состоянии индивидуального предпринимателя. Состояние: прекратил деятельность в связи с принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом)... Дата прекращения деятельности: 15.11.2024... Дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения: 21.11.2024», — написано в регистрационных документах.
Согласно «БИР-Аналитик», «королева марафонов» также владеет 50% туристического агентства ООО «Тревел Ателье». Гендиректор компании — Асмолова Виктория с долей в 50%.
Напомним, что Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов общей суммой 906 млн рублей, 716 из которых она незаконно легализовала. «Королева марафонов» заинтересовала налоговую ещё за год до начала проверки, ставшей основанием для задержания. Недавно суд признал её банкротом и постановил начать процедуру реализации имущества блогерши, чтобы погасить её задолженность за счёт вырученных средств. По данным Life.ru, долг Блиновской перед ФНС на момент принятия этого решения составлял 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей. Юристы сообщили, что блогерша может выйти на свободу уже к Новому году. Тем временем на особняк блогерши в Подмосковье нашёлся покупатель, который готов выложить 750 миллионов рублей. В особняке шесть спален (главная из них площадью 100 квадратов), детская, 11 санузлов, бассейн с сауной и хаммамом, гардеробная, библиотека и гараж на пять автомобилей.