11 санузлов, огромный гараж и хаммам: Что получит покупатель особняка Блиновской за 750 млн

На особняк «королевы марафонов» Елены Блиновской в Подмосковье нашёлся покупатель, который готов выложить 750 миллионов рублей. Что он получит за эти деньги? Как сообщает SHOT, двухэтажный коттедж в «Миллениум парке», который изначально выставили на продажу за 1 млрд рублей, был построен в 2018 году.

















Дом находится на участке в 35 соток. Его площадь составляет 1700 квадратов. В особняке шесть спален (главная из них площадью 100 квадратов), детская, 11 санузлов, бассейн с сауной и хаммамом, гардеробная, библиотека и гараж на пять автомобилей.

Как рассказали риелторы, во время следствия в особняке периодически кто-то жил, то приезжали родители, то сам Алексей Блиновский. После обысков коттедж в аренду не сдавался. Именно здесь силовики обнаружили огромную коллекцию сумочек, золота, бриллиантов и ещё много роскошества «королевы марафонов».