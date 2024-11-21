11 санузлов, огромный гараж и хаммам: Что получит покупатель особняка Блиновской за 750 млн
SHOT опубликовал фото из особняка Блиновской, на который нашёлся покупатель
На особняк «королевы марафонов» Елены Блиновской в Подмосковье нашёлся покупатель, который готов выложить 750 миллионов рублей. Что он получит за эти деньги? Как сообщает SHOT, двухэтажный коттедж в «Миллениум парке», который изначально выставили на продажу за 1 млрд рублей, был построен в 2018 году.
Дом находится на участке в 35 соток. Его площадь составляет 1700 квадратов. В особняке шесть спален (главная из них площадью 100 квадратов), детская, 11 санузлов, бассейн с сауной и хаммамом, гардеробная, библиотека и гараж на пять автомобилей.
Как рассказали риелторы, во время следствия в особняке периодически кто-то жил, то приезжали родители, то сам Алексей Блиновский. После обысков коттедж в аренду не сдавался. Именно здесь силовики обнаружили огромную коллекцию сумочек, золота, бриллиантов и ещё много роскошества «королевы марафонов».
Напомним, что Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов общей суммой 906 млн рублей, 716 из которых она незаконно легализовала. Недавно суд признал блогершу банкротом и постановил начать процедуру реализации имущества, чтобы погасить её долг за счет вырученных средств. По данным Life.ru, задолженность перед ФНС на момент принятия этого решения составлял 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей. Сегодня стало известно, что Блиновская нашла покупателя на свой роскошный загородный дом.
Life.ru