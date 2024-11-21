Налоговая заинтересовалась Блиновской ещё за год до уголовного дела
Елена Блиновская. Фото © Life.ru
«Королева марафонов» Елена Блиновская заинтересовала налоговую ещё за год до начала проверки, ставшей основанием для задержания. Об этом рассказала бухгалтер Наталья Авдентова на заседании суда.
«За год до этого [до задержания Блиновской] пришло требование налоговой предоставить информацию и все документы по ИП Блиновская, потом на другие юрлица», — отметила Авдентова.
Информацию о требованиях бухгалтер рассказала супругам Блиновским. Ответственным за проверки назначили помощника Алексея Блиновского, который составлял ответы на требования. Авдентова занималась отправкой этих ответов в налоговую.
Напомним, что «королеву марафонов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов общей суммой 906 млн рублей, 716 из которых она незаконно легализовала. Недавно суд признал Блиновскую банкротом и постановил начать процедуру реализации имущества блогерши, чтобы погасить её задолженность за счет вырученных средств. По данным Life.ru, долг Блиновской перед ФНС на момент принятия этого решения составлял 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей. Юристы сообщили, что блогерша может выйти на свободу уже к Новому году.