Налоговая заинтересовалась Блиновской ещё за год до уголовного дела

«Королева марафонов» Елена Блиновская заинтересовала налоговую ещё за год до начала проверки, ставшей основанием для задержания. Об этом рассказала бухгалтер Наталья Авдентова на заседании суда.

«За год до этого [до задержания Блиновской] пришло требование налоговой предоставить информацию и все документы по ИП Блиновская, потом на другие юрлица», — отметила Авдентова.