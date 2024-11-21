Блиновская нашла покупателя на свой загородный дом стоимостью 750 млн рублей

«Королева марафонов» Елена Блиновская нашла покупателя на свой загородный дом в Подмосковье. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Адвокат блогерши сообщила, что уже даже подписан предварительный договор купли-продажи. Речь идёт про двухэтажный коттедж в «Миллениум Парке» в Истре. Дом площадью 1700 квадратов стоит 750 миллионов рублей.

Также адвокат подчеркнула, что имущества Блиновской хватит, чтобы погасить почти полуторамиллиардный долг.