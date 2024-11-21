Блиновская нашла покупателя на свой загородный дом стоимостью 750 млн рублей
«Королева марафонов» Елена Блиновская нашла покупателя на свой загородный дом в Подмосковье. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Адвокат блогерши сообщила, что уже даже подписан предварительный договор купли-продажи. Речь идёт про двухэтажный коттедж в «Миллениум Парке» в Истре. Дом площадью 1700 квадратов стоит 750 миллионов рублей.
Также адвокат подчеркнула, что имущества Блиновской хватит, чтобы погасить почти полуторамиллиардный долг.
Напомним, в апреле стало известно, что Блиновская выставила на продажу особняк в Подмосковье. Тогда блогерша хотела за него 920 миллионов рублей. В коттедже есть 11 санузлов, бассейн, хаммам и спортзал.
Ранее суд признал Блиновскую банкротом и постановил начать процедуру реализации имущества блогерши, чтобы погасить её задолженность за счет вырученных средств. По данным Life.ru, долг Блиновской перед ФНС на момент принятия этого решения составлял 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей. Адвокаты «королевы марафонов», комментируя решение, знатно выругались. Также юристы сообщили, что блогерша может выйти на свободу уже к Новому году.
Life.ru