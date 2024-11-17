Признанная банкротом Блиновская владеет недвижимостью в трёх престижных районах Дубая

Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в нескольких престижных районах Дубая. Это следует из местных регистрационных документов, попавших в руки журналистов.

Как пишет РИА «Новости», россиянка, чьи данные полностью совпадают с признанной в РФ банкротом «королевой марафонов», владеет объектами в новейших районах мегаполиса — Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.