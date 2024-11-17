Признанная банкротом Блиновская владеет недвижимостью в трёх престижных районах Дубая
РИАН: Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в нескольких престижных районах Дубая. Это следует из местных регистрационных документов, попавших в руки журналистов.
Как пишет РИА «Новости», россиянка, чьи данные полностью совпадают с признанной в РФ банкротом «королевой марафонов», владеет объектами в новейших районах мегаполиса — Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.
Напомним, суд признал Блиновскую банкротом и постановил начать процедуру реализации имущества блогерши, чтобы погасить её задолженность за счет вырученных средств. По данным Life.ru, долг Блиновской перед ФНС на момент принятия этого решения составлял 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей. Адвокаты «королевы марафонов», комментируя решение, знатно выругались.