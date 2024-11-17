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17 ноября, 04:24

Суд оставил без изменений сроки рассмотрения дела Блиновской

Савёловский суд Москвы отказался ускорить процесс по уголовному делу Блиновской

Елена Блиновская. Фото © Life.ru

Елена Блиновская. Фото © Life.ru

Савёловский суд Москвы не удовлетворил запрос гособвинения относительно ускорения процесса по уголовному делу против блогерши Елены Блиновской. Она обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявление об ускорении рассмотрения дела отклонено», — указано в официальных материалах.

Представители защиты Елены Блиновской не стали опровергать информацию о решении суда, однако отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие доступа к полному тексту постановления. Заявление об ускорении судебного процесса было подано в середине октября.

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Ранее адвокаты Блиновской сообщили, что её могут освободить уже к Новому году. Адвокаты «королевы марафонов» говорят, что у них действительно появилась надежда на то, что Блиновская будет отмечать праздники дома со своими детьми.

Тимур Хингеев
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