Суд оставил без изменений сроки рассмотрения дела Блиновской
Савёловский суд Москвы отказался ускорить процесс по уголовному делу Блиновской
Елена Блиновская. Фото © Life.ru
Савёловский суд Москвы не удовлетворил запрос гособвинения относительно ускорения процесса по уголовному делу против блогерши Елены Блиновской. Она обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС.
«Заявление об ускорении рассмотрения дела отклонено», — указано в официальных материалах.
Представители защиты Елены Блиновской не стали опровергать информацию о решении суда, однако отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие доступа к полному тексту постановления. Заявление об ускорении судебного процесса было подано в середине октября.
Ранее адвокаты Блиновской сообщили, что её могут освободить уже к Новому году. Адвокаты «королевы марафонов» говорят, что у них действительно появилась надежда на то, что Блиновская будет отмечать праздники дома со своими детьми.