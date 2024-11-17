Суд оставил без изменений сроки рассмотрения дела Блиновской

Савёловский суд Москвы не удовлетворил запрос гособвинения относительно ускорения процесса по уголовному делу против блогерши Елены Блиновской. Она обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявление об ускорении рассмотрения дела отклонено», — указано в официальных материалах.

Представители защиты Елены Блиновской не стали опровергать информацию о решении суда, однако отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие доступа к полному тексту постановления. Заявление об ускорении судебного процесса было подано в середине октября.