Нет шансов: Юрист предсказал жёсткое судебное разбирательство по делу Блиновской
Юрист Ремесло: У Блиновской уже нет шансов просто выплатить долг по налогам
Оставшийся долг Блиновской составляет 900 миллионов рублей. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
"Королева марафонов" Елена Блиновская оказалась в сложной правовой ситуации, поскольку ей уже предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов. Юрист Илья Ремесло в интервью радио "Комсомольская правда" отметил, что ей не удастся просто погасить долги и избежать суда, поскольку дело уже передано в прокуратуру и завершено расследование.
По словам юриста, несмотря на недавние выплаты в размере 50 миллионов рублей, оставшийся долг в 900 миллионов является критическим: у блогерши нет шансов его выплатить. С учётом того что Блиновская пыталась покинуть страну перед допросом, ей, вероятно, грозит более строгая мера пресечения. Кроме того, её муж, объявленный в федеральный розыск, как сообщается, скрывается, что вызывает сомнения в его присутствии на специальной военной операции.
Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация демонстрирует проблему с общественным сознанием: многие верят в лёгкий путь к счастью и успеху, что создаёт почву для мошенничества и манипуляций. Дело Блиновской, резонирующее в общественном сознании, будет продолжаться, вероятно, в открытом судебном процессе, который, как ожидается, начнётся в ближайший месяц.
Напомним, что расследование уголовного дела в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской завершено и дело передано в суд. Блиновская обвиняется по трём статьям: уклонение от уплаты налогов, легализация преступно приобретённых средств и неправомерный оборот средств платежей.