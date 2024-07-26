Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 22:01

Нет шансов: Юрист предсказал жёсткое судебное разбирательство по делу Блиновской

Юрист Ремесло: У Блиновской уже нет шансов просто выплатить долг по налогам

Оставшийся долг Блиновской составляет 900 миллионов рублей. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Оставшийся долг Блиновской составляет 900 миллионов рублей. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

"Королева марафонов" Елена Блиновская оказалась в сложной правовой ситуации, поскольку ей уже предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов. Юрист Илья Ремесло в интервью радио "Комсомольская правда" отметил, что ей не удастся просто погасить долги и избежать суда, поскольку дело уже передано в прокуратуру и завершено расследование.

По словам юриста, несмотря на недавние выплаты в размере 50 миллионов рублей, оставшийся долг в 900 миллионов является критическим: у блогерши нет шансов его выплатить. С учётом того что Блиновская пыталась покинуть страну перед допросом, ей, вероятно, грозит более строгая мера пресечения. Кроме того, её муж, объявленный в федеральный розыск, как сообщается, скрывается, что вызывает сомнения в его присутствии на специальной военной операции.

Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация демонстрирует проблему с общественным сознанием: многие верят в лёгкий путь к счастью и успеху, что создаёт почву для мошенничества и манипуляций. Дело Блиновской, резонирующее в общественном сознании, будет продолжаться, вероятно, в открытом судебном процессе, который, как ожидается, начнётся в ближайший месяц.

Раскрыта общая сумма долга "королевы марафонов" Блиновской перед государством
Раскрыта общая сумма долга "королевы марафонов" Блиновской перед государством

Напомним, что расследование уголовного дела в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской завершено и дело передано в суд. Блиновская обвиняется по трём статьям: уклонение от уплаты налогов, легализация преступно приобретённых средств и неправомерный оборот средств платежей.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров