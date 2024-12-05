Стал известен кандидат на роль Северуса Снейпа в сериале о «Гарри Поттере»
THR: Роль Снейпа в новом «Гарри Поттере» может исполнить актёр Паапа Эссьеду
Алан Рикман в роли Северуса Снейпа и Паапа Эссьеду. Обложка © Коллаж Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval / Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» / kinopoisk / Режиссёр Дэвид Йейтс / Сценарий Джоан Роулинг
Исполнителем роли Северуса Снейпа в сериале по мотивам «Гарри Поттера» может стать британский актёр Паапа Эссьеду. Информацию об этом подтвердили источники газеты The Hollywood Reporter (THR).
По информации источников, актёру предложили исполнить роль профессора, однако начались ли переговоры на этот счёт, пока неясно. Как уточняет THR, если Эссьеду получит эту роль, то тем самым HBO подтвердит своё обещание о «разнообразном» актёрском составе сериала.
Эссьеду 34 года. За свою актёрскую карьеру он снялся в таких сериалах, как «Чёрное зеркало», «Захват», «Банды Лондона» и других.
Новостью о выходе сериала о «Гарри Поттере» поклонников порадовали в 2022 году. Каждый сезон будет подробно рассказывать о событиях семи книг Джоан Роулинг. Первый тизер был представлен поттероманам в 2023-м. Ожидается, что сериал выйдет в 2026 году, а премьера состоится на стриминговой площадке HBO Max. Есть версия, что новым Волан-де-Мортом в картине может стать актёр Киллиан Мёрфи, а актёр Марк Райлэнс может сыграть Дамблдора.