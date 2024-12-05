Стал известен кандидат на роль Северуса Снейпа в сериале о «Гарри Поттере»

Исполнителем роли Северуса Снейпа в сериале по мотивам «Гарри Поттера» может стать британский актёр Паапа Эссьеду. Информацию об этом подтвердили источники газеты The Hollywood Reporter (THR).

По информации источников, актёру предложили исполнить роль профессора, однако начались ли переговоры на этот счёт, пока неясно. Как уточняет THR, если Эссьеду получит эту роль, то тем самым HBO подтвердит своё обещание о «разнообразном» актёрском составе сериала.