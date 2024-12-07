Блогер Артём Чекалин задолжал ФНС 734 тысячи рублей
Артём Чекалин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/artem_chek
Артём Чекалин, который находится под домашним арестом по делу о переводе валюты с использованием подложных документов, задолжал налоговой 734 тысячи рублей. Об этом стало известно SHOT.
Блогер владеет четырьмя компаниями, в том числе «БИ ФИТ», через которую они с бывшей женой блогершей Лерчек (Валерия Чекалина) продавали тренировки для идеального тела и косметику. Её ежегодная выручка составляла около 3 млрд рублей. Упала она только в прошлом году — до 808 млн. После развода в «БИ ФИТ» каждому из бывших супругов принадлежит 37,5% акций компании.
В начале декабря ФНС закрыла счета компании Чекалина и его партнёра по бизнесу Вишняка за «непредоставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления». Блогеру принадлежит 70% компании "ЭКОФЛОУ", которая занимается продажей косметики, его партнёру — 30%.
Напомним, что МВД завело новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её экс-супруга Артёма Чекалина. Их обвиняют в переводе валюты по фальшивым документам. Бывшему мужу блогерши светит пять лет тюрьмы за вывод миллионов с марафонов через Дубай. Сейчас Лерчек и Артёмчек находятся под домашним арестом.