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25 ноября, 07:01

Лерчек и Артёмчека не отпустили из-под домашнего ареста по делу об отмыве 250 млн

Суд Москвы продлил домашний арест блогерам Лерчек и её экс-мужу Артёму Чекалину

Валерия Чекалина (Лерчек) в суде. Фото © Life.ru

Валерия Чекалина (Лерчек) в суде. Фото © Life.ru

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшему супругу Артёму Чекалину по уголовному делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России. Это следует из картотеки инстанции.

«О продлении срока домашнего ареста... Удовлетворено», – гласит запись в картотеке.

Напомним, что МВД завело новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её бывшего супруга Артёма Чекалина по обвинению в переводе валюты по поддельным документам. Дома и квартиры фигурантов обыскали. Артёму Чекалину может грозить пять лет тюрьмы за вывод миллионов с марафонов через Дубай.

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Андрей Бражников
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