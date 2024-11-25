Лерчек и Артёмчека не отпустили из-под домашнего ареста по делу об отмыве 250 млн

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшему супругу Артёму Чекалину по уголовному делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России. Это следует из картотеки инстанции.