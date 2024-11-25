Лерчек и Артёмчека не отпустили из-под домашнего ареста по делу об отмыве 250 млн
Суд Москвы продлил домашний арест блогерам Лерчек и её экс-мужу Артёму Чекалину
Валерия Чекалина (Лерчек) в суде. Фото © Life.ru
Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшему супругу Артёму Чекалину по уголовному делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России. Это следует из картотеки инстанции.
«О продлении срока домашнего ареста... Удовлетворено», – гласит запись в картотеке.
Напомним, что МВД завело новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её бывшего супруга Артёма Чекалина по обвинению в переводе валюты по поддельным документам. Дома и квартиры фигурантов обыскали. Артёму Чекалину может грозить пять лет тюрьмы за вывод миллионов с марафонов через Дубай.