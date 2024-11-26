К Лерчек подали иск из-за бесполезного курса за 2 миллиона
К блогерше Чекалиной подали иск из-за эксклюзивного курса за 2 млн рублей
Иск о защите прав потребителей подали на блогершу Валерию Чекалину (Лерчек). Истец заявляет, что курс инфлюенсера оказался абсолютно бесполезным и за 2 миллиона она купила воздух. Об этом сообщили в пресс-службе Савёловского суда Москвы.
«Савёловский районный суд города Москвы рассматривает гражданское дело по иску Багдасарян А. А. к ИП Чекалиной В. В. о защите прав потребителя. Истец указала, что приобрела у ответчика курс «Премиальная программа с Валерией Чекалиной» стоимостью 2 млн рублей», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что истец вместо «прокачки мозгов» получила праздные беседы за чаем. Кроме того, по её словам, Лерчек подбивала её на заключение договоров с другими блогерами, продающими «успешный успех» за бешеный ценник.
Напомним, что МВД завело новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её экс-супруга Артёма Чекалина. Их обвиняют в переводе валюты по фальшивым документам. Бывшему мужу блогерши светит пять лет тюрьмы за вывод миллионов с марафонов через Дубай. Сейчас Лерчек и Артёмчек находятся под домашним арестом.
ТАСС / Максим Григорьев