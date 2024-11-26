К Лерчек подали иск из-за бесполезного курса за 2 миллиона

Иск о защите прав потребителей подали на блогершу Валерию Чекалину (Лерчек). Истец заявляет, что курс инфлюенсера оказался абсолютно бесполезным и за 2 миллиона она купила воздух. Об этом сообщили в пресс-службе Савёловского суда Москвы.

«Савёловский районный суд города Москвы рассматривает гражданское дело по иску Багдасарян А. А. к ИП Чекалиной В. В. о защите прав потребителя. Истец указала, что приобрела у ответчика курс «Премиальная программа с Валерией Чекалиной» стоимостью 2 млн рублей», — сказали в пресс-службе.