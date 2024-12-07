Перелом черепа и реанимация: Появились данные из медкарты найденного без сознания Бориса Щербакова
SHOT: Актёру Борису Щербакову снимут швы в середине декабря
Борис Щербаков. Обложка © Life.ru
Народному артисту РФ Борису Щербакову, попавшему в реанимацию после падения, снимут швы в середине декабря. По данным SHOT, после выпискииз больницы актёр временно не сможет играть в спектаклях, в том числе из-за перелома челюсти.
Сейчас любимец публики находится в ГКБ Иноземцева в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него перелом черепа, наложили швы и сделали перевязку. У Щербакова выявили отёк мягких тканей, ушибы и множественные переломы лица. В ближайшее время его осмотрит челюстно-лицевой хирург из-за перелома лицевой кости — чтобы не было эстетических дефектов, нарушений в разговорной речи, а реабилитация прошла без последствий.
Борис Васильевич временно утратил трудоспособность в связи с ЧП. После выписки из больницы актёру предстоит реабилитация, спустя время он сможет вернуться на сцену. Пока артист в подавленном состоянии.
Напомним, что актёра обнаружила его жена около часа ночи — он лежал на лестничной клетке без сознания. Когда он пришёл в себя, то начал жаловаться на головную боль и головокружение. Кроме того, кардиограмма показала нарушения сердечного ритма и признаки сердечной недостаточности.