Перелом черепа и реанимация: Появились данные из медкарты найденного без сознания Бориса Щербакова

Народному артисту РФ Борису Щербакову, попавшему в реанимацию после падения, снимут швы в середине декабря. По данным SHOT, после выпискииз больницы актёр временно не сможет играть в спектаклях, в том числе из-за перелома челюсти.

Сейчас любимец публики находится в ГКБ Иноземцева в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него перелом черепа, наложили швы и сделали перевязку. У Щербакова выявили отёк мягких тканей, ушибы и множественные переломы лица. В ближайшее время его осмотрит челюстно-лицевой хирург из-за перелома лицевой кости — чтобы не было эстетических дефектов, нарушений в разговорной речи, а реабилитация прошла без последствий.

Борис Васильевич временно утратил трудоспособность в связи с ЧП. После выписки из больницы актёру предстоит реабилитация, спустя время он сможет вернуться на сцену. Пока артист в подавленном состоянии.