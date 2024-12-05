Сильно ударился головой: Бориса Щербакова экстренно госпитализировали после падения

Как стало известно телеграм-каналу, накануне Щербаков упал, сильно ударившись головой. Близкие обнаружили его на лестничной площадке сегодня в районе 0:30 и сразу вызвали скорую помощь. Изначально артиста госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, позднее перевели в другую больницу. Сейчас актёр находится в состоянии средней тяжести

Ранее артиста четыре раза за короткое время госпитализировали в больницу — с коронавирусом и пневмонией, а 30 августа актёр попал к врачам с нарушением сердечного ритма. Кроме того, у Щербакова удалили почку из-за злокачественной опухоли. Новообразование у артиста нашли в феврале 2023 года. Сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, которая дала свои плоды. Но с тех пор у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.