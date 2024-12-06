У актёра Бориса Щербакова диагностировали перелом черепа

Актёру Борису Щербакову поставили диагноз «перелом черепа», и его состояние оценивается как средней тяжести.

По результатам обследования выяснилось, что у него сломано основание черепа, имеется проникающая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и множественные переломы лицевых костей. Ему наложили несколько швов, и он сейчас находится под наблюдением в общей палате нейрохирургии. Артиста уже перевели из одной больницы в другую, и в случае необходимости его могут поместить в реанимацию. Врачи делают всё возможное, чтобы предотвратить отёк мозга, а после стабилизации состояния планируется операция.