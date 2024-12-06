У актёра Бориса Щербакова диагностировали перелом черепа
Актёр Борис Щербаков. Обложка © Станислав Красильников/ТАСС
Актёру Борису Щербакову поставили диагноз «перелом черепа», и его состояние оценивается как средней тяжести.
По результатам обследования выяснилось, что у него сломано основание черепа, имеется проникающая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и множественные переломы лицевых костей. Ему наложили несколько швов, и он сейчас находится под наблюдением в общей палате нейрохирургии. Артиста уже перевели из одной больницы в другую, и в случае необходимости его могут поместить в реанимацию. Врачи делают всё возможное, чтобы предотвратить отёк мозга, а после стабилизации состояния планируется операция.
Напомним, что актёра обнаружила его жена около часа ночи — он лежал на лестничной клетке без сознания. Когда он пришёл в себя, то начал жаловаться на головную боль и головокружение. Кроме того, кардиограмма показала нарушения сердечного ритма и признаки сердечной недостаточности. Актёр не может стоять и дотянуться до носа пальцем, поэтому передвигается только на каталке в лежачем положении из-за травмы головы.
А в сентябре Щербаков попал в больницу с нестабильной стенокардией. Ему стало плохо дома в Москве. Позднее стало известно, что врачи смогли стабилизировать состояние Щербакова.