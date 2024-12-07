Тест: Кто вы из сериала «Зачарованные», Пайпер, Фиби, Прю, а может, Пейдж?
Сейчас бы переместиться в загробный мир и отправиться на свидание с демоном! А вот для героинь нашумевшего сериала это был обычный день…
«Зачарованные» — культовый сериал нулевых, который стал символом магии, драмы и силы сестринства. История Пайпер, Фиби, Прю и Пейдж переносит нас в мир, где волшебство переплетается с обыденной жизнью, а каждое решение может изменить не только судьбу героев, но и судьбу всех, кто их окружает. У каждой из ведьм свои способности и особый характер, кардинально отличающийся от других. Задумывались ли вы, какая из этих ярких героинь ближе вам по духу? Выясним прямо сейчас!
С уходом с экранов «Зачарованных» магии меньше точно не стало! Прямо сейчас мы все находимся под влиянием лунного тоннеля — два новолуния попали в один месяц. Что это значит и как не упустить уникальный шанс улучшить жизнь, рассказали здесь! Думаете, что тот самый изменился и всё осознал? Осторожнее, это всё может быть не более, чем просто влияние ретроградного Меркурия. Обезопасьте себя от звонков из прошлого и узнайте, каким знакам зодиака ни в коем случае нельзя прощать бывших в этот период.
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Коллаж © Life.ru Фото © Постер к сериалу «Зачарованные», режиссёр Джон Т. Кречмер, сценарист Джаннин Реншоу / Kinopoisk