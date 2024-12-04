Каким знакам зодиака ни в коем случае нельзя прощать бывших в ретроградный Меркурий 2024

Трудно найти тех, кто ни разу не думал, что было бы неплохо тряхнуть стариной и дать бывшим второй шанс. Иногда это срабатывает и отношения восстанавливаются, а иногда вас потом кидают в чёрный список во всех соцсетях. Порой вы и сами понимаете, что решение продолжить отношения с тем, к кому ваше сердце давно остыло, – не лучший вариант. В любом случае этим шести знакам зодиака о бывших в этот ретроградный Меркурий 2024 лучше вообще забыть.

Знак зодиака Козерог

Знак Зодиака Козерог. Обычно они строят долгосрочные и серьёзные отношения. Фото © Life.ru.

Те, кто родился под знаком зодиака Козерог, обычно строят два типа отношений: либо несерьёзные, для веселья, либо, наоборот, серьёзные, на всю жизнь. Так что Козероги по гороскопу должны, по идее, понимать сами: если человек стал бывшим, то отношения были всего лишь развлечением. В любом случае в ретроградный Меркурий 2024 забудьте их профиль в социальных сетях и номер телефона: ничего хорошего от ностальгии по бывшим вас не ждёт.

Знак зодиака Стрелец

Люди знака зодиака Стрелец — любители романтики и новых впечатлений. Фото © Life.ru.

Стрельцам по гороскопу в отношениях важна романтика, авантюры и новые впечатления. Им не подойдёт слишком стабильный партнёр: но и недомолвки в отношениях с человеком, чей знак зодиака – это Козерог, могут стать фатальными, ибо Стрельцы не любят враньё и лицемерие. Так что подумайте тридцать раз прежде, чем решите простить бывшего-врунишку: лицемерие партнёра точно помешает вам возобновить отношения, тем более в ретроградный Меркурий.

Знак зодиака Рыбы

Знак Зодиака Рыбы. Отношения для них на первом месте. Фото © Life.ru.

Рыбы – очень чувствительный знак зодиака. Отношения, как правило, стоят на первом месте в их жизни, а значит, к выбору партнёра таким людям нужно относиться как можно более серьёзно. Рыбам по гороскопу категорически противопоказано возобновлять отношения с бывшими половинками в последний ретроградный Меркурий 2024 года! Прежние чувства всё равно не вернёшь, а причины расставания будут буквально вас преследовать и вызовут сильный стресс, а он, как известно, сказывается как на ментальном, так и на физическом здоровье.

Знак зодиака Скорпион

Знак Зодиака Скорпион — Любители сильной страсти. Фото © Life.ru.

Для Скорпионов по гороскопу в любви важна скорее не романтика, а сильная страсть. Это очень чувственный и энергичный знак зодиака. В любом случае, пожалуйста, будьте осторожны в ретроградный Меркурий 2024: бывшие партнёры могут написать вам сами, и в этом случае лучше сразу их «отшить». Если же у вас начнут появляться навязчивые мысли о прощении бывшего партнёра, останавливайте их: возобновление отношений в этот период может обернуться катастрофой.

Знак зодиака Рак

Знак Зодиака Рак — приятные в общении, неконфликтные люди. Фото © Life.ru.

Если по гороскопу вы – Рак, подумайте, что для вас лучше: недолго побыть в статусе одиночки или же снова запустить порочный круг страданий, возобновив общение с кем-то из бывших партнёров. Люди, рождённые под знаком зодиака Рак, обычно максимально неконфликтны, но даже их можно довести до белого каления. Именно этим и будут заниматься ваши бывшие в ретроградный Меркурий, так что лучше обрубить с ними вообще все связи: ваше ментальное здоровье гораздо важнее.

Знак зодиака Водолей

Знак Зодиака Водолей — они любят красивые ухаживания. Фото © Life.ru.

Люди, чьи звёзды на момент рождения были в созвездии Водолея, стоит остерегаться бывших половинок в этот ретроградный Меркурий 2024. Даже если вы давно всё друг другу простили и продолжаете дружеское общение, жизнь может подкинуть пару сюрпризов. Пожалуйста, до 15 декабря будьте осторожнее с бывшими партнёрами и не поддавайтесь на их провокации (а таковых будет немало). Лучше уделите время поиску новой любви.