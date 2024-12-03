Гороскоп древних инков. Какой у вас знак зодиака по дате рождения — часть первая

В культуре инков астрологи были одновременно и учёными, и жрецами. Они разработали свой собственный гороскоп, знаки в котором не похожи ни на одну астрологическую систему из тех, о которых мы вам рассказывали. В этом материале расскажем о гороскопе древних инков подробнее.

Знаки в гороскопе инков тоже делятся на четыре квадры. Это Восток, Север, Запад и Юг. Восток в этой системе отвечал за плодородие, Север ассоциировался с бесплодием, Запад — это смерть и увядание, а знаки Юга были нейтральными. Сегодня расскажем вам о первых двух — это Восток и Запад.

Восток

Восток объединяет в себе пять знаков зодиака — это Вода, Крокодил, Змея, Тростник и Движение. Об их особенностях расскажем ниже.

Знак зодиака Вода

Вода по гороскопу индейцев. Нежные и заботливые супруги, с которыми не заскучаешь. Фото © «Шедеврум»

17, 24, 26 января; 3, 11, 25 февраля; 7, 18 марта; 5, 18, 23 апреля; 8, 28 мая; 6, 12, 30 июня; 9, 21 июля; 2, 14, 25 августа; 4, 17, 26 сентября; 11, 25 октября; 8, 19, 24 ноября; 8, 25 декабря.

Люди, рождённые под знаком зодиака Вода, могут похвастаться рассудительностью, железной логикой и в то же время богатым внутренним миром. Для них очень важны свобода и независимость, но в партнёрстве и супружестве они проявляют себя очень заботливыми и нежными. Так что, если ваш любимый — человек знака Вода, готовьтесь к массе милых подарков и приятных сюрпризов. Вместе с этим люди со знаком зодиака Вода — тяжёлые партнёры, не стоит пытаться их обидеть.

Знак зодиака Крокодил

Крокодил по гороскопу инков. Умеют обращаться с деньгами и находить баланс между карьерой и личной жизнью. Фото © «Шедеврум»

4, 16, 28 января; 2, 14, 26 февраля; 10, 22 марта; 3, 15, 27 апреля; 9, 21 мая; 2, 14, 26 июня; 8, 20 июля; 1, 13, 25 августа; 6, 18, 30 сентября; 12, 24 октября; 5, 17, 29 ноября; 11, 23 декабря.

Если при рождении выпал знак зодиака Крокодил, это значит, что такие люди будут легко находить баланс между работой и личной жизнью. Они умеют обращаться с деньгами, так что советы о том, куда лучше вложить ваши финансы, стоит принимать именно от представителей этого знака зодиака. Однако, несмотря на такие позитивные черты, Крокодилы по гороскопу инков не очень уверены в себе, часто испытывают стресс от низкой самооценки, поэтому могут излишне бурно проявлять эмоции.

Знак зодиака Змея

Знак Змеи по гороскопу индейцев. Они станут хорошими родителями, а ещё им легко заводить прекрасных друзей. Фото © «Шедеврум»

7, 19, 31 января; 5, 17 февраля; 1, 13, 25 марта; 6, 18, 30 апреля; 12, 24 мая; 5, 17, 29 июня; 11, 23 июля; 4, 16, 28 августа; 9, 21 сентября; 3, 15, 27 октября; 8, 20 ноября; 2, 14, 26 декабря.

Змеи по гороскопу инков имеют все шансы стать хорошими родителями. Для них важно, чтобы у ребёнка было всё самое лучшее. Они склонны к чревоугодию и лени, но шикарно работают в стеснённых условиях. Если у ваших коллег знака Змеи жёсткие дедлайны, можете на них рассчитывать. А ещё у носителей знака зодиака инков Змея очень много прекрасных друзей.

Знак зодиака Тростник

Тростник по гороскопу инков. Люди с очень высокой самооценкой. Фото © «Шедеврум»

Тростник по гороскопу инков — это люди, очень уверенные в себе. Они просто кипят от творческой и созидательной энергии. Это свободолюбивый знак: Тростники по гороскопу инков очень агрессивно могут отреагировать на ваши попытки ограничить их свободу. Они к тому же в принципе очень вспыльчивы, так что рядом с теми, чей знак ­Тростник, лучше быть осторожнее.

Знак зодиака Движение

Знак Движения по гороскопу индейцев. Фонтан идей у людей этого знака никогда не иссякает. Фото © «Шедеврум»

1, 22 января; 8, 20 февраля; 4, 16, 28 марта; 9, 21 апреля; 3, 15, 27 мая; 8, 20 июня; 2, 14, 26 июля; 7, 19, 31 августа; 12, 24 сентября; 6, 18, 30 октября; 11, 23 ноября; 5, 17, 29 декабря.

Люди, отмеченные знаком зодиака Движение, просто фонтанируют идеями. Их лучшим местом работы будет гибкий стартап, потому что с воплощением идей в жизнь люди знака зодиака Движение тоже отлично справляются. Они энергичны и деятельны, но в браке это может быть небольшой проблемой: семейная жизнь будет стабильной, но из-за хаотичной натуры знаков Движения покой вам будет только сниться.

Запад

Знаки Запада — это Дождь, Обезьяна, Орёл, Олень и Дом. Почитайте, что нам удалось выяснить об особенностях этих знаков.

Знак зодиака Дождь

Знак Дождя по гороскопу инков. Изворотливы, хитры, любят устраивать театральные сцены в реальной жизни. Фото © «Шедеврум»

15, 17, 30 января; 19, 25 февраля; 8, 19, 28 марта; 8, 17, 26 апреля; 6, 27 мая; 9, 10, 16 июня; 3, 18 июля; 11, 19, 24 августа; 17, 27 сентября; 1, 19, 25 октября; 9, 24 ноября; 3, 18, 31 декабря.

Те, кто рождён под знаком Дождя, любят устраивать сцены. Порой эти драмы бывают трагическими, но в основном остаются в бытовых рамках: если кто-то долго спорит с кассиром супермаркета о том, обсчитали его или нет, то с вероятностью более 70 процентов это Дождь по гороскопу. Также люди этого знака зодиака очень изворотливы и хитры, обладают недюжинной стрессоустойчивостью в случае, если вам есть чем их занять.

Знак зодиака Обезьяна

Знак Обезьяны по гороскопу инков. Талантливые шоумены, которые мечтают зарабатывать на своём творчестве. Фото © «Шедеврум»

1, 13, 25 января; 11, 23 февраля; 7, 19, 31 марта; 12, 24 апреля; 6, 18, 30 мая; 11, 23 июня; 5, 17, 29 июля; 10, 22 августа; 3, 15, 27 сентября; 9, 21 октября; 2, 14, 26 ноября; 8, 20 декабря.

Люди, чья дата рождения выпала на знак зодиака инков Обезьяна, очень любят быть в центре внимания. Не подумайте плохого — они не нарциссы, просто прирождённые шоумены. Люди этого знака очень талантливы, их мечта — профессии, связанные с искусством. Обезьяны любят и умеют веселить и считаются приятными собеседниками, но наедине с собой они склонны к депрессиям.

Знак зодиака Орёл

Знак Орла по гороскопу инков. Очень умные, но в любви требовательные. Фото © «Шедеврум»

12, 24 января; 10, 22 февраля; 6, 18, 30 марта; 11, 13 апреля; 5, 17, 29 мая; 10, 22 июня; 4, 16, 28 июля; 9, 21 августа; 2, 14, 26 сентября; 8, 20 октября; 1, 13, 25 ноября; 7, 19, 31 декабря.

Если вы рождены под знаком зодиака инков Орёл, возрадуйтесь: у вас, скорее всего, очень высокий IQ. Вы можете без зазрения совести хвастаться своим интеллектом, а профессии подойдут такие, которые требуют усиленной работы мозга. Преподаватель в техническом вузе, инженер, программист — всё это вы осилите без малейшего затруднения. Вместе с тем люди со знаком зодиака Орёл очень требовательны в любви, поэтому рискуют остаться одинокими.

Знак зодиака Олень

Знак Оленя по гороскопу индейцев. Влюбчивы, но страдают от тревожного типа привязанности. Фото © «Шедеврум»

8, 20 января; 1, 6, 18 февраля; 2, 14, 26 марта; 7, 19 апреля; 1, 13, 25 мая; 6, 18, 30 июня; 12, 24 июля; 5, 17, 29 августа; 10, 22 сентября; 4, 16, 28 октября; 9, 21 ноября; 3, 15, 27 декабря.

Люди под знаком зодиака Олень невероятно энергичны. Даже в преклонном возрасте они будут источать силу и кураж. У людей этого знака зодиака могут обнаружиться способности к целительству. А ещё Олени очень влюбчивы — их романы развиваются резко и стремительно, но длятся долго, если партнёр им хорошо подходит. Тип привязанности у людей знака зодиака Олень тревожный: они очень боятся потерять партнёра. Единственный их недостаток — излишняя гордость. Она мешает выстраиванию крепких дружеских связей, поэтому Олени по гороскопу инков частенько остаются одиночками.

Знак зодиака Дом

Знак Дома по гороскопу инков. Прирождённые организаторы. Фото © «Шедеврум»

5, 17, 29 января; 3, 15, 27 февраля; 11, 23 марта; 4, 16, 28 апреля; 10, 22 мая; 3,15, 27 июня; 9, 21 июля; 2, 14, 26 августа; 7, 19 сентября; 1, 13, 25 октября; 6, 18, 30 ноября; 12, 24 декабря.

Люди, рождённые под знаком зодиака инков Дом, — прирождённые организаторы. У них отлично выходит как подготовка небольшого праздника для друзей, так и управление большой компанией. В то же время люди знака Дом стремятся к покою и уюту в личной жизни. Большая часть людей этого знака зодиака — консерваторы, у них хорошие отношения с логикой, они часто размышляют о жизни вплоть до «ухода в себя».