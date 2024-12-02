Тогда шик, сейчас фрик: 5 российских звёзд 2000-х, за которых в 2024 году очень стыдно

Начало 2000-х годов ознаменовалось бурным развитием поп-культуры, когда знаменитости стали настоящими иконами, задающими тренды и формирующими общественное мнение. Но с течением времени многие из них оказались в центре критики за своё поведение, которое сегодня воспринимается как провокационное, неуместное или даже оскорбительное. Общество стало более осознанным в вопросах этики, равенства и прав человека, и поступки, которые когда-то казались нормой, теперь вызывают недоумение и дискомфорт. В этом контексте становится важным переосмыслить поведение звёзд нулевых — от их эксцентричных выходок до обсуждений личной жизни на последних страницах журналов. Давайте погрузимся в мир знаменитостей того времени и рассмотрим, за что именно в их поступках нам сегодня становится стыдно.

Сергей Зверев

Фото © ТАСС / Фомичев Михаил

В 2006 году жизнь именитого стилиста, заправлявшего причёсками российской элиты, круто изменилась. Предложение от самой Примадонны, Аллы Борисовны, перевернуло всё с ног на голову — он, человек, чей голос больше подходил для обсуждения оттенков блонда, чем для исполнения арий, вдруг решил стать певцом. И вот всего за два года на свет появилось около десятка композиций Сергея Зверева, мягко говоря спорных с точки зрения музыкальной ценности. Среди них — такие «шедевры», как Dolce & Gabbana и вычурно-благодарственная «Алла», посвящённая его звёздной крёстной фее.

Нелепый, наивный рэп, старания молодящегося артиста и отчаянная попытка примерить на себя новую роль — история эта, словно кадр из нелепой комедии, осталась ярким, хоть и несколько курьёзным, пятном в истории российского шоу-бизнеса. Зато сегодня стилист Сергей Зверев активно поддерживает Россию и выступает против санкций, отказываясь от зарубежных брендов.

Верка Сердючка

Фото © ТАСС / Иванов Алексей

Андрей Данилко, украинец с талантом к перевоплощениям, покорил российскую эстраду, представив на сцене образ Верки Сердючки — дородной, хлёсткой хабалки-трансвестита. Его песни, простые, как три аккорда, но заразительные, как вирус, — «Всё будет хорошо», «Гоп-гоп», «Чита Дрита» — с их лёгким налётом суржика, стали настоящими хитами нулевых.

Однако идиллическая российская карьера резко оборвалась после Евровидения-2007. Lasha tumbai, песня, которую он исполнил, представляя Украину, содержала фразу, подозрительно похожую на Russia, goodbye. Эта неосторожная, можно сказать фатальная, языковая игра поставила крест на его российских амбициях.

Группа «t.A.T.u.»

Фото © ТАСС / Лисицын Виктор

Взгляните на «t.A.T.u.» сквозь призму сегодняшнего дня — и станет очевидно: дуэт двух юных школьниц под присмотром Ивана Шаповалова с их недвусмысленной игрой в романтику сегодня был бы моментально забанен. Но в толерантной атмосфере начала 2000-х эти скандальные девчонки, в полупрозрачном белье, сыплющие направо и налево матерными словечками, взрывали сцену и покоряли сердца. Второе место на «Евровидении», бешеная популярность на Западе — «t.A.T.u.» стали настоящей сенсацией. Их «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», пронзительные и дерзкие, определили звучание бунтарского поколения.

Сегодня девчонки из группы «t.A.T.u.» давно стали взрослыми женщинами. «Чёрненькая из Тату» — Юлия Волкова — родила дочь и тайно вышла замуж в Европе в 2018 году. Её коллега, Лена Катина, тоже не отстаёт: дважды была замужем и дважды становилась мамой. Последний раз родила сына от миллионера Дмитрия Спиридонова.

Оскар

Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

В начале двухтысячных эпатажный певец из Нальчика под псевдонимом Оскар, а по паспорту Шамиль Малкандуев со своим космическим образом был просто вездесущ. Его хиты «Между мной и тобой» и «Мажь» звучали из каждого утюга. Сначала парень спекулировал лояльной аудиторией и намекал в своих песнях на самое неприличное и запретное, а потом, видимо, заскучал. В 2002-м Оскар неожиданно выдаёт пацифистский клип «Не надо» с шокирующими кадрами чеченской кампании — его, естественно, запретили.

После разрыва отношений с продюсером Оскар уехал в США. И вот недавно мир увидел бомжующую Скарлетт — Шамиль сделал операцию по смене пола, полностью перевернув свою жизнь и став не только другим человеком, но и другой артисткой.

Шура

Фото © ТАСС / Саверкин Александр