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15 сентября, 14:01

Ставший бездомной женщиной певец Оскар признал, что в России сейчас намного лучше, чем в Америке

SHOT: Бездомный певец Оскар назвал жителей США нетолерантным народом

Бывший российский певец Оскар во время обзора на фанфурики Hennessy обвинил американцев в нетолерантности. Сбежавший артист заявил, что его лишили жилья после того, как он стал называть себя женщиной, сообщает SHOT.

Певец Оскар рассказал, почему он живёт на улице в США. Видео © SHOT

Автор поп-хита нулевых «Между мной и тобой» пожаловался, что уже два года вынужден бродяжничать. По его словам, обладающим властью американцам не понравилось, что он стал самим собой, и его сделали бездомным. При этом Оскар назвал Америку нищей и признал, что в России жить лучше. Сейчас бывший артист охотно снимается у мелких блогеров, которые угощают его едой и выпивкой.

Оскара, который сейчас называет себя Джеммой, периодически узнают русскоязычные американцы и помогают, чем могут. Но это не особо меняет ситуацию. По словам его друга Александра, в начале сентября горе-артисту начали помогать с донатами и оформлением жилья, но тот просто не захотел возиться с документами.

Ставший бездомной женщиной в США певец Оскар захотел вернуться в Россию
Ставший бездомной женщиной в США певец Оскар захотел вернуться в Россию

Певец покинул Россию примерно десять лет назад и переехал в Америку. В 2020 году он совершил каминг-аут, объявив себя первой на российской сцене трансгендерной женщиной. До ковида Малкандуев работал в Штатах таксистом, пел в кабаре и выпускал новые композиции. Потом работу он потерял, а выплачиваемое пособие тратил на алкоголь. В конце концов певец попал в психиатрическую больницу и стал бродяжничать в районе Брайтон-Бич, сменив имя сначала на Скарлетт, а затем на Джэмму.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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