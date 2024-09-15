Ставший бездомной женщиной певец Оскар признал, что в России сейчас намного лучше, чем в Америке

Бывший российский певец Оскар во время обзора на фанфурики Hennessy обвинил американцев в нетолерантности. Сбежавший артист заявил, что его лишили жилья после того, как он стал называть себя женщиной, сообщает SHOT.

Певец Оскар рассказал, почему он живёт на улице в США. Видео © SHOT

Автор поп-хита нулевых «Между мной и тобой» пожаловался, что уже два года вынужден бродяжничать. По его словам, обладающим властью американцам не понравилось, что он стал самим собой, и его сделали бездомным. При этом Оскар назвал Америку нищей и признал, что в России жить лучше. Сейчас бывший артист охотно снимается у мелких блогеров, которые угощают его едой и выпивкой.

Оскара, который сейчас называет себя Джеммой, периодически узнают русскоязычные американцы и помогают, чем могут. Но это не особо меняет ситуацию. По словам его друга Александра, в начале сентября горе-артисту начали помогать с донатами и оформлением жилья, но тот просто не захотел возиться с документами.