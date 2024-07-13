Ставший бездомной женщиной в США певец Оскар захотел вернуться в Россию
Mash: Певец Оскар, ставший бездомной женщиной в США, хочет вернуться в Россию
Популярный в нулевых российский певец Оскар (настоящее имя Шамиль Малкандуев), который сменил пол и переехал в Нью-Йорк, где теперь бродяжничает, захотел вернуться в Россию. Об этом сообщает Mash.
Друзья автора хита "Между мной и тобой" в соцетях начали собирать средства, чтобы оплатить лечение, квартиру и возможный переезд музыканта. Они боятся, что Малкандуев уже не сможет вернуться к нормальной жизни в Москве, но в то же время очень хотят ему помочь.
Хит "Между мной и тобой" Малкандуева, который был популярен в 2000-х. Видео © YouTube / Popular Music Radio Hits
Певец Оскар переехал в Соединённые Штаты в 2020 году и совершил каминг-аут, объявив себя первой на российской сцене трансгендерной женщиной. До пандемии он работал в Штатах таксистом, пел в кабаре и даже выпускал новые композиции. Однако с началом распространения коронавируса артист потерял работу, а выплачиваемое пособие тратил на алкоголь. В конце концов певец попал в психиатрическую больницу, а затем стал бродяжничать в районе Брайтон-Бич, сменив имя сначала на Скарлетт, а затем на Джэмму.
Кадр из видео YouTube / Popular Music Radio Hits