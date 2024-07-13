Ставший бездомной женщиной в США певец Оскар захотел вернуться в Россию

Популярный в нулевых российский певец Оскар (настоящее имя Шамиль Малкандуев), который сменил пол и переехал в Нью-Йорк, где теперь бродяжничает, захотел вернуться в Россию. Об этом сообщает Mash.

Друзья автора хита "Между мной и тобой" в соцетях начали собирать средства, чтобы оплатить лечение, квартиру и возможный переезд музыканта. Они боятся, что Малкандуев уже не сможет вернуться к нормальной жизни в Москве, но в то же время очень хотят ему помочь.

Хит "Между мной и тобой" Малкандуева, который был популярен в 2000-х. Видео © YouTube / Popular Music Radio Hits