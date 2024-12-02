Роман Костомаров заявил, что не обращается к врачам без повода

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, известный своими достижениями в танцах на льду, продолжает удивлять мир своей стойкостью и целеустремлённостью. После тяжёлой пневмонии, которая привела к ампутации кистей рук и ступней, спортсмен не только не сдался, но и активно продолжает свою карьеру и личную жизнь.

В интервью «Газете.ru» Костомаров поделился, что не посещает врачей без необходимости, предпочитая поддерживать физическую форму самостоятельно. «Я вообще не посещаю врачей. И занимаюсь собой сам, тренируюсь три-четыре раза в неделю, стараюсь вести достаточно активный образ жизни. А к врачам без признаков и симптомов каких-то не обращаюсь — поводов для этого нет. Тьфу-тьфу», — отметил Костомаров.

Трагедия не сломила спортсмена. В декабре 2023 года он впервые после ампутации вновь вышел на лёд, участвуя в шоу хореографа Ильи Авербуха. В мае 2024 года Костомаров продемонстрировал свои навыки в ледовом шоу «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Роман стал ведущим экстремального реалити-шоу «Работяги» на телеканале «Пятница». Проект, в котором участники соревнуются в экстремальных задания. Костомаров признался, что сам бы с удовольствием принял участие в таких испытаниях, если бы это позволяла его физическая форма.

Спортсмен также активно участвует в различных проектах, включая благотворительные программы и бизнес-форумы. В сентябре он запустил на Rutube собственное шоу «По душам», где общается с известными личностями. «Для меня это тоже новый опыт, трудный, но очень интересный. Делаю это с большим удовольствием. А как иначе? Это ведь так здорово — узнать ближе таких ярких и интересных личностей», — делится Костомаров.