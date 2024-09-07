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7 сентября, 19:44

Костомаров рассказал о подготовке к протезированию левой руки

Костомаров сообщил о скором протезировании левой руки при поддержке государства

Российский фигурист Роман Костомаров. Обложка © Telegram / Роман Костомаров

Российский фигурист Роман Костомаров. Обложка © Telegram / Роман Костомаров

Российский фигурист Роман Костомаров, переживший ампутацию стоп и кистей обеих рук, сообщил о подготовке к очередному протезированию. По словам олимпийского чемпиона 2006 года, заменить утерянную конечность её искусственным аналогом весьма недёшево. Благо в дело вмешалось государство, оказавшее спортсмену финансовую поддержку.

Костомаров подчеркнул, что протез для левой руки станет аналогом первого. Речь идёт о самом совершенном на сегодняшний день устройстве, которое позволяет вернуть конечности часть функций.

«Протез дорогой, но в государство в этом поддерживает», — признался фигурист в беседе с изданием «Спорт-Экспресс»

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Титулованный российский спортсмен оказался на грани смерти в 2023 году, когда угодил в больницу с пневмонией. Из-за осложнений в виде сепсиса ему удалили стопы и кисти. Однако недуг не сломил боевой дух Костомарова — фигурист ежедневно закаляет себя тренировками и даже смог снова выйти на лёд.

Илья Пушкарев
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