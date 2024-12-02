Олег Майами и Бузова: правда ли, что звёзды вместе, и что известно про нового любимчика Ольги

Олег Майами — выпускник «Дома-2», актёр, блогер и артист поп-музыки — недавно увеличил свои гонорары до баснословных сумм. Причина проста: его заметила сама Ольга Бузова и завела с ним интрижку. Что это — любовь или пиар? Life.ru выяснил всё о новой звёздной паре.

Олег Майами: биография

Сколько лет Олегу Майами? Наверняка вы задавались этим вопросом, ведь он выглядит очень молодо для своих 34 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miamioleg_official

Олег Майами по знаку зодиака Скорпион. Он родился в ноябре 1990 года в Екатеринбурге (в то время город назывался Свердловск). Тогда о блогере Олеге Майами речь ещё не шла — он был обычным свердловским пацаном с Уралмаша по фамилии Кривиков, разве что в школе отличался своим непревзойдённым артистизмом. На школьных фото Олег всегда получался лучше всех, а школу окончил с отличием, поступив затем учиться на стоматолога. Но ночная жизнь города быстро захватила мальчика-отличника. Он забросил учёбу и, чтобы не зависеть от родителей, стал выступать на вечеринках, сниматься в рекламе и организовывать корпоративы.

Карьера Олега Майами в «Доме-2»

Фото Олега Майами из программы «Дом-2». Он попал в это реалити-шоу аж два раза! Фото © tnt-online.ru

Скоро его жизнь круто изменилась ­— в 2011 году в возрасте 20 лет Олег отправился в Москву. Он приехал не просто попытать счастья: его интересовала карьера на телевидении. И наиболее кратким путём к этой цели было реалити-шоу «Дом-2». Кривиков быстро прошёл кастинг и стал участником знаменитой программы, которую либо любила, либо ненавидела вся страна.

Причём на шоу Олег бывал аж два раза. В первый раз его выгнали на 21-й день по результатам голосования. Но во второй раз Олегу очень повезло: он взял себе псевдоним Майами и задержался на проекте. Ему не удалось построить любовь с тремя девушками.

Интрижка Олега Майами и Оксаны Ряски

Оксана Ряска — первая любовь Олега Майами в «Доме-2». Фото © RuTube / Дом-2.Город любви

С Оксаной Ряской Олег встречался недолго. Пара жила вместе, и ведущая Ольга Бузова была совсем не против, но брат Оксаны Иван воспринял эту идею в штыки. Из-за этого отношения с Оксаной быстро распались.

Олег Майами и Оксана Стрункина

Оксана Стрункина, вторая девушка Олега Майами в реалити-шоу «Дом-2». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / strunkinastrunkina

Олег Майами добивался Оксану Стрункину достаточно долго. Им даже решила помочь другая участница, Валерия Мастерко. Девушка заперла парочку вдвоём в комнате, после чего Олег Майами и Оксана начали встречаться. Но долго и этот роман в «Доме-2» не продлился.

Олег Майами и Валерия Мастерко

Лера Мастерко. Сначала она заперла Олега Майами в одной комнате с Оксаной Стрункиной, а потом сама решила встречаться с ним. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lerikmasterko

Сюрприз! Валерия Мастерко тоже встречалась на шоу «Дом-2» с Олегом Майами. Неизвестно, почему Олег решил приударить за Лерой, но их отношения не задались с самого начала: они очень нежно обнимались, но телезрители сочли пару фиктивной.

Женщины Олега Майами

Олег Майами совсем не выглядит на свой возраст — сейчас ему 34 года, но в душе и по внешности он всё такой же весёлый парень из реалити-шоу про любовь. Неважно, сколько лет Олегу Майами, главное, что он ещё и талантливый музыкант. В шоу «Голос» Олег тоже участвовал и добился там неплохих результатов. Музыкальная карьера у него до сих пор идёт в гору: фит с Бузовой тому подтверждение. Но до Ольги у Олега было немало женщин, и сейчас мы вам о них расскажем.

Олег Майами и Анастасия Ивлеева

В 2018 году Настя Ивлеева завела с Олегом Майами тайный роман. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В 2018 году, шесть лет назад, когда Олегу Майами было 28 лет, он стал тайно встречаться с Настей Ивлеевой. Отношения продлились всего несколько месяцев: потом Ивлеева ушла от Майами к Элджею. Он рассказывал об этом романе так: «Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца. Она всегда в разъездах, я — на концертах. Мы легко расстались». От этих отношений у Олега Майами остались только воспоминания и совместные фото.

Олег Майами и Айза Анохина

Айза Анохина сначала была просто подругой Олега, а потом в их сердцах загорелась любовь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miamioleg_official

Следующей строчкой в биографии Олега Майами стал роман с Айзой Анохиной. Он начался стремительно. До 2020 года они были хорошими друзьями, и вдруг на одном из светских мероприятий после разговора об отношениях страстно поцеловались. При этом старше по возрасту была Айза: ей на тот момент было 36, Олегу — 30.

Олег Майами и Ольга Бузова в 2024 году

Тот самый поцелуй Ольги Бузовой и Олега Майами, который запечатлели камеры на концерте бывшей ведущей «Дома-2». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miamioleg_official

Последние новости о личной жизни Олега Майами тоже связаны с «Домом-2». С Ольгой Бузовой, бывшей ведущей программы, Олег Майами «замутил» совсем недавно. У них небольшая разница в возрасте: сейчас Олегу 34, а Оле — 38. То, что его новая девушка немного старше, совсем не мешает Майами — ведь любовь выше всех стереотипов, которые могут сидеть в головах у телезрителей. Пара выпустила совместный трек, сняла клип, а потом на концерте Ольги Бузовой камеры запечатлели их страстный поцелуй.

При этом на день рождения к Олегу Майами 21 ноября Бузова не пришла. Это породило слухи, что роман фейковый. Но Ольга не поскупилась на симметричный ответ: «Я всегда говорю честно, мне это очень облегчает жизнь потому, что самое главное оружие — любовь и правда. Нам не нужно играть; всё, что вы увидели в нашей истории, — всё по-настоящему», ­— сказала звезда журналистам.