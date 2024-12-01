Конфликт с НАТО и ядерные ракеты: что ждёт Россию в декабре 2024 по мнению астрологов

Декабрь 2024 года обещает быть горячим — и не только из-за зимних праздников. В свете последних событий, включая напряжённые отношения между НАТО и Восточной Европой, астрологи прогнозируют дальнейшее обострение геополитической обстановки. Что говорят звёзды о ближайшем будущем и как это может повлиять на нас? Разбираемся вместе.

Что делает декабрь 2024 особенным

Что ждёт Россию в декабре 2024 года по мнению астрологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lightspring

Декабрь начинается с важного астрономического события — новолуния 1-го числа. Это время, по словам экспертов, закладывает энергетическую основу месяца, создавая предпосылки для политических и экономических потрясений. Вторая декада декабря 2024 года, с 7-го по 18-е число, считается особенно напряжённой. Причина кроется во влиянии ретроградных планет, в частности Марса и Меркурия. Эти планеты, по мнению астрологов, способны обострить существующие конфликты, добавляя к ним элементы хаоса и недопонимания.

Почему декабрь 2024 года опасен для России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock.Ai

Эти дни, по мнению экспертов, станут настоящим испытанием для дипломатов и мировых лидеров. Ошибки или необдуманные решения в этот период могут привести к последствиям, сравнимым с Карибским кризисом, предупреждает астролог Александр Зараев.

В этом смысле позиции Марса и Венеры к Плутону будут заставлять политических деятелей принимать рискованные шаги, в том числе связанные с обострением международной обстановки и поднятием градуса кипения всех состояний агрессии, военных конфликтов, противостояния. Александр Зараев Астролог

Почему напряжение достигает пика именно в декабре 2024 года

Пик агрессии и конфликтов: астрологический прогноз на декабрь 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / simon jhuan

С 14 по 18 декабря астрологические показатели указывают на пик агрессии и конфликтов. Этот период сопровождается повышенной активностью на политической арене, возможными техногенными авариями и даже массовыми протестами. «Пик напряжения придётся на 14–18 декабря, когда градус агрессии и противостояния достигнет максимума», — делится эксперт. Параллельно, по мнению Зараева, на фоне международной напряжённости могут произойти значимые события внутри стран: рост недовольства, новые политические альянсы и нестабильность на рынках.

Роль США и неожиданные альянсы

На геополитической карте особое место занимает Америка. Дональд Трамп, готовящийся к возвращению в Белый дом, может активизировать попытки повлиять на НАТО и ситуацию в Европе. Интересно, что астролог связывает его действия с попыткой договориться с действующей администрацией Байдена. В то же время Россия также останется в центре событий. Возможны неожиданные шаги со стороны властей, направленные на внутреннюю стабилизацию или усиление позиций на международной арене.

Когда ждать просветления и будет ли оно в 2024 году

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Хорошая новость в том, что декабрь 2024 года не будет сплошной чёрной полосой. После 18-го числа, когда Меркурий перейдёт в директное движение, напряжение немного спадёт. Это позволит дипломатам найти точки соприкосновения, а политическим лидерам — выдохнуть и пересмотреть свои стратегии. «Только после 29 декабря биосфера начнёт успокаиваться, и мы войдём в зону затишья», — отмечает Зараев. Хотя затишье может быть временным, оно позволит подготовиться к дальнейшим изменениям, которые, по мнению астролога, начнутся уже в 2025 году.

Что важно знать про декабрь 2024 года

Для нас с вами декабрь 2024 года — это не только период сложных международных событий, но и время, когда стоит обратить внимание на свою повседневную жизнь. Будьте осторожны с планированием, избегайте импульсивных решений и следите за новостями. Согласно прогнозам, главные астрологические факторы декабря создают атмосферу повышенной конфликтности, но также дают шанс на диалог. Всё зависит от того, насколько взвешенными окажутся действия ключевых игроков.