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30 ноября, 12:00

Почему мистическое новолуние 1 декабря в знаке зодиака Стрельца заставит искать истину

Новолуние в Стрельце 1 декабря — это время новых начинаний. Узнайте, какие возможности подготовил этот астрологический момент знакам зодиака и как максимально использовать его энергию для личного роста.

1 декабря 2024 года нас ожидает новолуние в огненном знаке зодиака Стрелец. Наступит время новых начинаний, больших амбиций и поисков смысла. Это мощный энергетический импульс, который способен задать тон на весь предстоящий месяц. Life.ru расскажет про влияние новолуния в Стрельце на различные сферы жизни знаков зодиака, поможет понять, как использовать его энергию во благо и чего стоит ожидать от этого астрономического события.

Когда будет новолуние в декабре

Новолуние в декабре 2024: когда будет. Фото © Шедеврум

Новолуние в декабре 2024: когда будет. Фото © Шедеврум

Приготовьтесь к волне вдохновения и возможностей, которые откроет перед нами новолуние в самый первый день зимнего месяца. Случится обновление лунного цикла 1 декабря в 09:21 по московскому времени.

Что означает новолуние в Стрельце 1 декабря

Что особенного в мистическом новолунии в знаке зодиака Стрелец. Фото © Шедеврум

Что особенного в мистическом новолунии в знаке зодиака Стрелец. Фото © Шедеврум

«Это новолуние поднимет на поверхность одну из главных наших потребностей — потребность искать истину, миссию, правду или смысл жизни», рассказывает Life.ru экстрасенс Аделина Панина. Со слов эксперта, позитивное проявление энергии этого дня заключается в том, что он помогает вспомнить, что вас вдохновляет, двигает вперёд, что является важным для вас.

Вместе с тем новолуние в Стрельце всегда сопряжено с оптимистическим взглядом на жизнь, с верой в то, что всё будет хорошо. Это полезно для нашего эмоционального состояния, но строить планы или делать выводы, находясь в таком состоянии, опасно.

Аделина Панина

Экстрасенс

Вместе с тем новолуние в Стрельце всегда сопряжено с оптимистическим взглядом на жизнь, с верой в то, что всё будет хорошо. Это полезно для нашего эмоционального состояния, но строить планы или делать выводы, находясь в таком состоянии, опасно.
Вместе с тем новолуние в Стрельце всегда сопряжено с оптимистическим взглядом на жизнь, с верой в то, что всё будет хорошо. Это полезно для нашего эмоционального состояния, но строить планы или делать выводы, находясь в таком состоянии, опасно.

Поэтому, как советует экстрасенс, принимайте все мысли, которые приходят вам в голову в этот день, как повод к размышлению, а не руководство к действиям. Откажитесь от немедленных решений, пообещав себе вернуться к этому вопросу через 2–3 дня, когда действие новой Луны станет слабее.

Новолуние 1 декабря: как отразится на знаках зодиака

Знаки зодиака и новолуние в Стрельце: как повлияет. Фото © Шедеврум

Знаки зодиака и новолуние в Стрельце: как повлияет. Фото © Шедеврум

Негативное влияние этого дня будет заключаться в том, что, если у вас нет явного стремления к чему-либо или понимания своей миссии, вы можете чувствовать себя потерянным, подавленным.

Ретроградный Юпитер ещё более усиливает этот эффект. Вы не знаете, куда хотели бы идти, и это будет заставлять вас метаться между разными направлениями в попытке найти что-то важное и главное.

Аделина Панина

Экстрасенс

Ретроградный Юпитер ещё более усиливает этот эффект. Вы не знаете, куда хотели бы идти, и это будет заставлять вас метаться между разными направлениями в попытке найти что-то важное и главное.
Ретроградный Юпитер ещё более усиливает этот эффект. Вы не знаете, куда хотели бы идти, и это будет заставлять вас метаться между разными направлениями в попытке найти что-то важное и главное.

Экстрасенс советует не совершать резких движений и не принимать важных решений. Через несколько дней вы почувствуете себя более уверенно, и вот тогда сможете обдуманно поискать ответы на важные для себя вопросы.

Что можно и чего нельзя делать в новолуние 1 декабря

Новолуние в Стрельце 1 декабря: что нельзя делать знакам зодиака. Фото © Шедеврум

Новолуние в Стрельце 1 декабря: что нельзя делать знакам зодиака. Фото © Шедеврум

Если у вас уже есть подробно прописанный план действий, то новолуние — хорошее время для того, чтобы выйти из зоны комфорта или начать что-то новое.

Но и здесь стоит быть внимательными. Влияние ретроградного Меркурия выразится в том, что все ваши начинания могут потребовать пересмотра или внесения корректировок.

Аделина Панина

Экстрасенс

Но и здесь стоит быть внимательными. Влияние ретроградного Меркурия выразится в том, что все ваши начинания могут потребовать пересмотра или внесения корректировок.
Но и здесь стоит быть внимательными. Влияние ретроградного Меркурия выразится в том, что все ваши начинания могут потребовать пересмотра или внесения корректировок.

Старайтесь не делать в этот день ничего, что могло бы причинить вам ущерб в какой-либо области. «Слишком хорошие предложения могут оказаться обманом», напоминает эксперт.

Запретные действия на новолуние 1 декабря в знаке зодиака Стрелец. Фото © Шедеврум

Запретные действия на новолуние 1 декабря в знаке зодиака Стрелец. Фото © Шедеврум

Во время новолуния особенно не стоит делать следующее:

  • Не рекомендованы хирургические операции и косметологические процедуры.
  • Наиболее чувствительны к травмам и заболеваниям печень, позвоночник, тазобедренные суставы.
  • Будьте аккуратнее, особенно если у вас есть хронические заболевания этих органов.

Новолуние в Стрельце 1 декабря — это не просто астрономическое событие, а мощный катализатор перемен, заряжающий нас оптимизмом и верой в собственные силы. Правильно используя энергию новолуния, мы можем заложить фундамент для успехов в новых начинаниях, обрести ясность в своих целях и наполнить жизнь смыслом. Помните о важности оптимизма, широты взглядов и веры в себя, и пусть энергия новолуния в Стрельце поможет вам достичь всего задуманного!

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Обложка ©

Шедеврум

Ольга Годуненко
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