Почему мистическое новолуние 1 декабря в знаке зодиака Стрельца заставит искать истину

1 декабря 2024 года нас ожидает новолуние в огненном знаке зодиака Стрелец. Наступит время новых начинаний, больших амбиций и поисков смысла. Это мощный энергетический импульс, который способен задать тон на весь предстоящий месяц. Life.ru расскажет про влияние новолуния в Стрельце на различные сферы жизни знаков зодиака, поможет понять, как использовать его энергию во благо и чего стоит ожидать от этого астрономического события.

Когда будет новолуние в декабре

Новолуние в декабре 2024: когда будет. Фото © Шедеврум

Приготовьтесь к волне вдохновения и возможностей, которые откроет перед нами новолуние в самый первый день зимнего месяца. Случится обновление лунного цикла 1 декабря в 09:21 по московскому времени.

Что означает новолуние в Стрельце 1 декабря

Что особенного в мистическом новолунии в знаке зодиака Стрелец. Фото © Шедеврум

«Это новолуние поднимет на поверхность одну из главных наших потребностей — потребность искать истину, миссию, правду или смысл жизни», — рассказывает Life.ru экстрасенс Аделина Панина. Со слов эксперта, позитивное проявление энергии этого дня заключается в том, что он помогает вспомнить, что вас вдохновляет, двигает вперёд, что является важным для вас.

Вместе с тем новолуние в Стрельце всегда сопряжено с оптимистическим взглядом на жизнь, с верой в то, что всё будет хорошо. Это полезно для нашего эмоционального состояния, но строить планы или делать выводы, находясь в таком состоянии, опасно. Аделина Панина Экстрасенс

Поэтому, как советует экстрасенс, принимайте все мысли, которые приходят вам в голову в этот день, как повод к размышлению, а не руководство к действиям. Откажитесь от немедленных решений, пообещав себе вернуться к этому вопросу через 2–3 дня, когда действие новой Луны станет слабее.

Новолуние 1 декабря: как отразится на знаках зодиака

Знаки зодиака и новолуние в Стрельце: как повлияет. Фото © Шедеврум

Негативное влияние этого дня будет заключаться в том, что, если у вас нет явного стремления к чему-либо или понимания своей миссии, вы можете чувствовать себя потерянным, подавленным.

Ретроградный Юпитер ещё более усиливает этот эффект. Вы не знаете, куда хотели бы идти, и это будет заставлять вас метаться между разными направлениями в попытке найти что-то важное и главное. Аделина Панина Экстрасенс

Экстрасенс советует не совершать резких движений и не принимать важных решений. Через несколько дней вы почувствуете себя более уверенно, и вот тогда сможете обдуманно поискать ответы на важные для себя вопросы.

Что можно и чего нельзя делать в новолуние 1 декабря

Новолуние в Стрельце 1 декабря: что нельзя делать знакам зодиака. Фото © Шедеврум

Если у вас уже есть подробно прописанный план действий, то новолуние — хорошее время для того, чтобы выйти из зоны комфорта или начать что-то новое.

Но и здесь стоит быть внимательными. Влияние ретроградного Меркурия выразится в том, что все ваши начинания могут потребовать пересмотра или внесения корректировок. Аделина Панина Экстрасенс

Старайтесь не делать в этот день ничего, что могло бы причинить вам ущерб в какой-либо области. «Слишком хорошие предложения могут оказаться обманом», — напоминает эксперт.

Запретные действия на новолуние 1 декабря в знаке зодиака Стрелец. Фото © Шедеврум

Во время новолуния особенно не стоит делать следующее: Не рекомендованы хирургические операции и косметологические процедуры.

Наиболее чувствительны к травмам и заболеваниям печень, позвоночник, тазобедренные суставы.

Будьте аккуратнее, особенно если у вас есть хронические заболевания этих органов.