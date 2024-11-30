Территориальные приобретения, крупнейшие потрясения за 1600 лет, что ждёт Москву, Киев и Вашингтон в 2025 году Будущий год вызывает тревогу во всём мире. Аналитики твердят, что конфликт на Украине вошёл в критическую стадию. Что ждёт мир и каждого из нас в 2025 году — в материале Life.ru. 29 ноября, 21:23 Предсказания о судьбе России, Украины и США в 2025 году. Обложка © «Шедеврум»

Григорий Кваша: всё ещё впереди

Математик Григорий Кваша считает, что впереди мир ждут страшные потрясения. 2025 год он называет последним годом 144-летнего «имперского цикла» — в эти годы государства укрепляются. Главное в эти годы — повышение духовности, а не территориальные приобретения. 2025 год он считает последним годом масштабных войн на земле. Останутся только мелкие конфликты.

Весь мир в 2025 году развернётся на 180 градусов. Таких потрясений в истории человечества не было последние 1600 лет. Спасти мир может только Россия. Толерантности придёт конец — и каждый народ поймёт цели своего существования. Процесс перемен продлится до 2029 года, а затем начнётся строительство нового Русского мира.

Астролог Григорий Кваша. Фото © ТАСС / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / Татьяна Дорогутина

Предсказания Мишеля Нострадамуса: люди будут есть корни

Предсказания европейского провидца Мишеля Нотрдама (Нострадамус) разгадывать сложно. Его катрены нуждаются в толковании. Переводчики считают, что именно на 2025 год предсказатель предрёк великий голод. Он писал так: «Голод будет таким всеобъемлющим и продолжительным, что люди начнут есть корни деревьев и отрывать младенцев от груди». Не об этом ли голоде нам говорили святые отцы православной церкви, упоминая в своих пророчествах «голодную Пасху»?

Мишель Нотрдам (Нострадамус). Фото © Rutube / История по Чёрному

Ещё одно предсказание Нотрдама вызывает тревогу: «Чёрные тучи направятся в ту сторону, где восходит солнце. Это будет великое переселение народов». Переводчики считают, что речь идёт о Японии, однако Страной восходящего солнца Японию стали называть не так давно. А с точки зрения Европы солнце восходит со стороны России.

Астролог Кушал Кумар: 2025 год — решающий

Астролог Кушал Кумар из Индии считает, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине вступили в решающую фазу. И если в конце 2024 года не возникнет дополнительных проблем, то в 2025 году в мире станет ещё спокойнее, чем сейчас. На прифронтовых территориях начнётся затишье начиная с мая 2025 года. Период тишины продлится до октября.

Астролог Павел Глоба: мир ждёт Великая депрессия

Российский астролог Павел Глоба построил теорию, по которой исторические события повторяются каждые 96 лет. Он верит, что сейчас западный мир стоит на пороге Великой депрессии. Если вернуться на 96 лет назад в истории России, то окажется, что наша страна в это время стояла на пороге индустриализации. Павел Глоба считает, что страну ждут позитивные изменения. Астролог верит, что ведущие мировые валюты вот-вот пошатнутся, какой-то кризис произойдёт и с цифровыми деньгами, но они сумеют миновать его и даже укрепятся. Доллар будет держаться на плаву до последнего.

Астролог Павел Глоба. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Астролог Пунит Нахата: Москву ждут напряжённые переговоры

По мнению индийского провидца Пунита Нахаты, начало 2025 года для России станет активным периодом. Экономика страны продолжит рост. Российское общество ещё больше сплотится.

Экономику страны ждут финансовые вливания и внедрение инноваций, будут открыты новые предприятия. Возможно, в 2025 году россиянам стоит ожидать реформу системы налогообложения. На международной арене Кремль выйдет на новый уровень и укрепит свои позиции, создав несколько международных альянсов. Россиян ждёт новый расцвет русской культуры.

Астролог Пунит Нахата. Фото © Telegram / Астролог Пунит Нахата | АстроБюро

Но не всё будет гладко. В верхних эшелонах власти усилится подковёрная борьба, иногда решения власти будут казаться запаздывающими. Москву ждут серьёзные дипломатические переговоры, но есть опасность, что к этому моменту все карты будут раскрыты. Населению следует запастись терпением, ведь все проблемы в конце концов будут решены.

Предсказатель Абигья Ананд: третьей мировой не будет

Индийский предсказатель Абигья Ананд считает, что третьей мировой войны в 2025 году не будет. Зато обострится ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особенно астролога беспокоит Южно-Китайское море. Однако серьёзную эскалацию следует ждать только через три года — в 2028 году.

Индийский предсказатель Абигья Ананд. Фото © abhigyaanand.com

2025-й для России будет удачным годом. Правда, восстановить хорошие отношения с Украиной так и не удастся. Зато Россия продолжит сближаться с Индией и Китаем. О более-менее стабильной ситуации на Украине можно будет говорить только в 2038 году. К этому времени Украина изменится до неузнаваемости.

Влияние США на мир будет ослабевать, ведь страна сейчас, подобно Римской империи, находится в процессе упадка. Доллар как господствующая валюта будет пользоваться спросом ещё 10 лет. Затем его ждёт крах. Причиной этого станут новые валюты, которые введут в БРИКС. Российский рубль укрепится. Беспокойство астролога вызывает регион Сан-Франциско — в 2025 году здесь может произойти катастрофа. Кроме того, в 2025 году Абигья Ананд предсказывает серьёзные эпидемии туберкулёза и нового штамма гриппа. Но до пандемии дело не дойдёт.

Авторы Майя Новик