Хищники числом пять пробороздят небо. Что обещал России в 2025 году убитый старец Григорий Распутин Муравьи, разрушающие города, пчёлы-змеи, новая чума, к чему людей приведут генетические эксперименты, кто начнёт третью мировую, а также что ждёт россиян — в предсказаниях Григория Распутина. 8 ноября, 21:20 Что предсказывал России Распутин. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia

Экстрасенс или колдун? Этот «старец» мог заходить в самые богатые дворцы Российской империи, лечил гемофилию царевича Алексея и предсказывал будущее страны. Его ненавидели все — от офицеров Русской армии до придворных и студентов. Романовы не выносили на суд народа тот факт, что царевич болен. Возможность спасти династию была: надо было только женить Алексея и дождаться наследников — гемофилия по мужской линии не передавалась. Распутин не раз спасал больного мальчика, но он же и погубил династию. Распущенные о нём чёрные слухи бередили неокрепшие умы знати.

Знал ли он о своей зловещей роли? Неясно. В своём дневнике Распутин писал, что молится за Романовых и каждый раз, когда их обнимает, чувствует, что обнимает мертвецов. Он писал, и написанное оказалось предсказанием: «На долгие годы ляжет на Романовых затмение».

Об обстановке в мире: часть людей погибнет от чумы

Когда Распутин обещал новую чуму миру. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Georgi Fadejev

От тёмных сил предсказывал Распутин или от светлых, неизвестно. Но дар предсказания у него был. «Настанут времена, — считал Распутин, — когда о человеке будут говорить много, но самим человеком начнут пренебрегать. Тогда всё вокруг будет благополучно, но настанет такой день, когда злополучие будет змеиться между людьми».

Он верил, что настанет время, когда люди будут громоздить горы слов. И слова эти станут ловушками для здравого смысла. Много сил будет потрачено впустую. Часть людей погибнет от чумы. Часть людей — от оружия. Но ещё больше будут убиты скверным словом. «Ибо с созреванием времён человек станет богат деньгами, да нищ сердцем». Распутин предсказывал некую новую болезнь — «белую чуму», которая станет страшнее чумы Средневековья и от которой погибнут миллионы людей.

О чудовищах

Распутин считал, что в будущем мир ждёт катастрофа, которую уже много лет обыгрывают в голливудском кинематографе. Женщины перестанут рожать, их лоно будет бесплодно. Бесплодной будет и земля — и перестанет рождать хлеб. А если лоно женское и земля не будут бесплодны, то они будут порождать чудовищ. И кажется, это уже сбывается. Люди растут эгоистичными и себялюбивыми, а земля, отданная корпорациям, рождает лишь растения-мутанты.

По Распутину, когда «утроба матерей будет продаваться, как говядина», человек Бога окончательно станет человеком науки. Тогда, пророчествовал Распутин, бабочки станут свирепей коршунов, лягушки будут летать, а пчёлы поползут как змеи. Говорил он и об огромных муравьях, которые будут столь велики, что будут разрушать города. Трудно сказать, о чём идёт речь, — возможно, о последствиях генетических экспериментов, а возможно, Распутин видел будущее — военных роботов-дронов.

О природных катастрофах

Распутин полагал, что мир ждут природные катастрофы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Arthur Villator

Распутин считал, что мир ждут природные катастрофы. «Моря, словно люди, будут заходить в города, — писал он, — и земля станет солёной».

О третьей мировой войне

По дорогам Европы проползут «три голодные змеи». Они оставят за собой лишь пепел и дым. У них один дом и один закон — насилие. Но убив много людей, они сами погибнут от меча. Время будет другое — во Франции, в Италии будут править некомпетентные люди. Они погрузят мир в хаос. После всех событий на земле останется мало людей, но и они должны будут пройти некое «очищение» прежде, чем воцарится мир.

Россия в 2025 году

В 2025 году Распутин предсказал расцвет России. По его мнению, дома Петербурга «украсят лимонными деревьями», а в Сибири расцветёт жизнь. В это время в Россию вернётся некий архангел, а «глас Богородицы» достигнет Луны. Однако не все сердца русских людей откликнуться на её зов.

В России будет править царь-праведник, который будет ехать на белом коне. Настанет время, когда маслины начнут расти там, где их никогда не было, и завянут там, где они плодоносили веками. «Горы будут там, где раньше были моря, и моря там, где были горы». И всё это произойдёт тогда, когда некие хищники числом пять пробороздят небо.

Возможно, слова Распутина следует интерпретировать в контексте Библии, где всадник на белом коне — это война. Он сражается с Антихристом и его пророком и сбрасывает их в бездну.

Стоит ли относиться к словам Григория Распутина всерьёз, и все ли события произойдут именно в 2025 году, сказать сложно. Поживём — увидим. Всё развивается так стремительно, что, быть может, многие из библейских событий мы увидим сами.

Авторы Майя Новик