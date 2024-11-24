Вернулся, чтобы мстить! Как пережить месяц Меркурия, начинающего ретроградить 26 ноября Ретроградный Меркурий начинается 26 ноября и продлится до 15 декабря 2024 года. Чего ждать знакам зодиака в эти 19 дней ада и как ретроградный Меркурий повлияет на жизнь людей. 24 ноября, 14:00 20 дней ада: что нам готовит ретроградный Меркурий, который начнётся 26 ноября. Обложка © «Шедеврум»

Ретроградный Меркурий как природное явление встречается относительно часто: примерно как квартальный отчёт, то есть 3–4 раза в год. В этом материале разберём, что такое ретроградный Меркурий и как он в ноябре 2024 года повлияет на разные знаки зодиака, чего стоит ждать и к чему следует подготовиться.

Когда будет ретроградный Меркурий в ноябре 2024

Следующий ретроградный Меркурий продлится с 26 ноября по 15 декабря 2024 года. Это действительно жёсткий и сложный период, который многим из нас придётся просто пережить. Но не стоит отчаиваться: эти девятнадцать дней могут стать началом чего-то великого, а ещё помогут лучше понять себя и других.

Что такое ретроградный Меркурий, который начнётся 26 ноября

Ретроградный Меркурий 26 ноября: кому и к чему готовиться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Для начала немного о ретроградном Меркурии. Так называют космическое природное явление, видное с Земли невооружённым глазом. В определённый период создаётся иллюзия того, что планета Меркурий движется вспять, хотя на самом деле это лишь визуальный эффект, обусловленный различиями в орбитах Земли и Меркурия.

Ретроградный Меркурий может влиять на ментальное и физическое состояние людей: он создаёт различные трудности в общении, принятии решений и восприятии информации. Этот период также известен тем, что часто возникают сбои в работе техники: поломки устройств, ошибки в коммуникациях или проблемы с транспортом.

Ретроградный Меркурий: как повлияет на знаки зодиака

Для знаков зодиака ретроградный Меркурий всегда приносит неожиданные сюрпризы. Ноябрь и декабрь и так непростые месяцы, зима близко, но кто-то из знаков перенесёт этот период как лёгкую простуду, а кого-то ждут судьбоносные изменения. Особенно благосклонен нынешний ретроградный Меркурий к знакам Огня и Воздуха, а вот знакам Земли и Воды не так повезёт: Меркурий в последний квартал 2024 года будет находиться в Стрельце.

Стихия Огня

Огненные знаки: наиболее удачливые в этот ретроградный Меркурий. Фото © «Шедеврум»

Наступающий ретроградный Меркурий 2024 будет особенно удачным для огненных знаков зодиака — Львов, Овнов и Стрельцов. В этот период им можно позволить себе смелые авантюры, связанные с карьерой, творчеством или личной жизнью. Удача будет на стороне тех, кто готов рискнуть ради своих целей. Но важно сохранять умеренность в расходах: от ненужных покупок лучше отказаться, чтобы не привлечь финансовые трудности.

Однако для огненных знаков зодиака есть приятный бонус в ретроградный Меркурий: лотерейный билетик в этот период может оказаться счастливым для Львов, если покупать его с лёгким сердцем и без излишних ожиданий. Овнам ретроградный Меркурий 2024 даст возможность пересмотреть старые планы, завершить проекты или возобновить общение с теми, с кем давно потеряли связь.

Знак зодиака Стрелец: чего ждать в гороскопе на ретроградный Меркурий 2024? Фото © Life.ru

Стрельцам невероятно повезёт и в личной, и в финансовой сфере, а ещё в творчестве. Этот ретроградный Меркурий — ваш! Нужно просто доверять интуиции, но избегать поспешных решений, особенно если они касаются крупных сделок или важных обязательств. Важно во время ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря не торопиться и тщательно взвешивать все «за» и «против» перед принятием окончательного решения. Особенно благоприятен этот период для переосмысления старых проектов, их доработки и завершения незавершённых дел. В личных отношениях также возможны приятные изменения, особенно если вы решитесь пересмотреть свои взгляды или восстановить контакт с теми, кто был важен в прошлом.

Советы на ретроградный Меркурий 2024 для знаков зодиака Овен, Лев, Стрелец

Кроме того, ретроградный Меркурий в ноябре 2024 года даст возможность взглянуть на свои творческие проекты под новым углом, найти решения для сложных задач и зарядиться вдохновением. Будьте внимательны к мелким деталям, которые в обычное время могли бы ускользнуть от вашего внимания. Берегите нервы, будьте терпимее в общении, и звёзды поддержат вас на пути к успеху. Этот период подходит для очищения и восстановления энергии, поэтому не бойтесь сделать шаг назад, чтобы в будущем двинуться вперёд с уверенностью.

Стихия Земли и ретроградный Меркурий в ноябре 2024

Знаки земли и ретроградный Меркурий: для них ноябрь 2024 будет эмоционально напряжённым. Фото © «Шедеврум»

Ретроградный Меркурий в 2024 году обещает быть непростым для земляных знаков зодиака. Козерогам, Тельцам и Девам придётся слегка напрячься: ноябрь будет непрост с точки зрения эмоциональных переживаний. Но не стоит отчаиваться: после 15 декабря дела пойдут в гору.

В ноябре Козерогов могут ожидать эмоциональные переживания, вызванные сложностями в общении, Тельцы, вероятно, столкнутся с недоразумениями на работе, а Дев станут терзать внутренние сомнения. Этот период потребует от всех знаков терпения и гибкости. Однако не стоит впадать в пессимизм: несмотря на временные трудности, этот ретроградный Меркурий с 26 ноября по 15 декабря несёт в себе и позитивные возможности. Используйте это время для анализа своих действий, переоценки ценностей и завершения старых дел.

Советы на ретроградный Меркурий 2024 для знаков зодиака Телец, Дева, Козерог

После 15 декабря вы почувствуете, как энергия начинает восстанавливаться, а перспективы становятся более ясными. Особенно удачным период ретроградного Меркурия 2024 будет для тех, кто занимается творчеством, долгосрочным планированием или восстановлением отношений. Совет звёзд: избегайте резких решений и конфликтов, сохраняйте здравомыслие и не бойтесь попросить о помощи. К концу ретроградного периода вы сможете не только справиться с испытаниями, но и укрепить свои позиции, получив новые уроки. Помните: за трудным подъёмом всегда следует новая вершина!

Стихия воздуха

Воздушные знаки зодиака и ретроградный Меркурий: получат счастье в личной жизни в этот ноябрь. Фото © «Шедеврум»

На стихии воздуха ретроградный Меркурий тоже скажется достаточно благосклонно. Ноябрь 2024 будет отмечен для них удачей в личной жизни. Для одиноких носителей знаков зодиака Весы, Близнецы и Водолеи на ретроградный Меркурий 2024 назначена встреча со своей второй половинкой. Те же из них, кто уже состоит в отношениях, проникнутся ещё большей любовью и доверием к партнёру, и, самое главное, это будет взаимно.

Одинокие Водолеи могут встретить человека, который станет для них настоящей опорой, а для Близнецов случайные знакомства имеют все шансы перерасти в крепкие отношения. Весам, в свою очередь, во время ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря повезёт и в любви, и в дружбе: их круг общения сплотится, а они станут в нём непререкаемым авторитетом. Для тех представителей знаков зодиака, кто уже в паре, этот период подарит возможность углубить взаимопонимание, укрепить доверие и внести свежую нотку в романтические чувства.

Советы на ретроградный Меркурий 2024 для знаков зодиака Весы, Водолей, Близнецы

Однако важно помнить, что ретроградный Меркурий — это время, когда недоразумения всё же возможны. Воздушным знакам стоит уделить внимание своим словам, а также избегать поспешных выводов. В это время полезно пересмотреть свои ожидания и подходы к отношениям, чтобы стать ближе с партнёром. Кроме того, период подходит для завершения старых эмоциональных историй, освобождения от ненужных связей и воспоминаний. Слушайте свою интуицию, доверяйте судьбе и будьте готовы к неожиданным приятным сюрпризам, которые принесёт этот этап. Звёзды на вашей стороне!

Стихия воды

Водные знаки: ретроградный Меркурий 2024 заставляет искать компромиссы. Фото © «Шедеврум»

Водным знакам придётся искать компромиссы в этот ретроградный Меркурий 2024. В ноябре Скорпионы, Рыбы и Раки столкнутся с непростым выбором: карьерные высоты или всё же домашний очаг?

Скорпионам стоит быть особенно осторожными с резкими высказываниями и поспешными решениями, чтобы избежать конфликтов как на работе, так и в семье. Рыбам важно больше доверять своей интуиции, которая подскажет правильный путь, но при этом не забывать о рациональном подходе. Ракам предстоит научиться делегировать обязанности, чтобы сохранить энергию для действительно значимых дел.

Совет на ретроградный Меркурий 2024 для знаков зодиака Рыбы, Рак, Скорпион

Ретроградный Меркурий 26 ноября также даёт возможность, чтобы немного порефлексировать: пересмотрите свои цели и подумайте, что для вас действительно важно. После 15 декабря всем станет гораздо легче, и многие водные знаки зодиака найдут способ совмещать карьерные успехи с поддержанием домашнего уюта. Ретроградный Меркурий 2024 — это сложный, но всё же продуктивный период.

Советы астрологов на ретроградный Меркурий 2024

Как пережить ретроградный Меркурий с 26 ноября: советы астрологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

В ретроградный Меркурий важно соблюдать ряд правил. Так, астрологи советуют с 26 ноября по 15 декабря 2024 года заняться творчеством или спортом, посвятить себя духовному развитию. А вот совершать крупные сделки и отправляться в дальние поездки, как правило, в этот период не стоит.

Ноябрь и декабрь принесут немало сюрпризов. Но влияние звёзд не монолитно, оно зависит от разных условий. Мы уже писали о том, как ретроградный Меркурий с 26 ноября по 15 декабря повлияет на знаки китайского гороскопа.

Авторы Любовь Свободная