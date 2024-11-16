Экстрасенс назвала знаки зодиака, кто пострадает от ретроградного Меркурия в ноябре больше всего

Ретроградный Меркурий — это период, когда необходимо отвечать за действия прошлых лет. Время понять неусвоенные уроки и не начинать никакие новые проекты. Закончить незавершённые процессы, провести какие-то ремонтные работы, перебрать свои старые шкафы, разобраться в телефоне, почистить файлы, убрать ненужные связи и внимательно подписывать документы. Особенно сделки и контракты.

Совсем скоро нас ждёт последняя в 2024 году, третья петля ретроградного Меркурия, будет она в знаке Стрельца с 26 ноября по 15 декабря. «Сильнее других влияние обратного движения планеты ощущают представители этого знака. Стрельцы заметят, что, где не ожидалось проблем, вдруг искажается информация, теряются контакты, люди почему-то не дают о себе знать», — поясняет в разговоре с Life.ru экстрасенс Альбина Селицкая.

Когда ретроградный Меркурий в ноябре и как он испортит нам жизнь. Фото © «Шедеврум»

Чем обернётся для представителей знака зодиака Стрелец ретроградный Меркурий? Со слов эксперта, возможны проблемы в путешествиях и обучении.

Не планируйте дальние поездки, избегайте дорогостоящих покупок, отложите хирургические операции, если они были запланированы. Не регистрируйте брак, потому что бракосочетание может иметь обратный эффект — и счастье не сложится. Альбина Селицкая Экстрасенс

Также экстрасенс отмечает, что в этот период могут вернуться люди из прошлого для примирения, осознав ошибки или пройдя уроки. Это могут быть бывшие партнёры, знакомые, коллеги или рабочие контакты.

То есть прошлое даёт о себе знать, возвращается для того, чтобы закрыть открытые вопросы, провести примирение и дальше двинуться в путь. Альбина Селицкая Экстрасенс

Однако экстрасенс настоятельно не рекомендует во время ретроградного Меркурия браться за новую работу или проект. Также стоит быть осторожными и в любовном плане, ведь есть опасность разрушить начинающийся роман или не дать ему развиться.

Как ретроградный Меркурий с 26 ноября по 15 декабря скажется на знаках зодиака

Ретроградный Меркурий с 26 ноября по 15 декабря 2024-го: каким знакам зодиака испортит жизнь. Фото © «Шедеврум»

Овны, Львы и Стрельцы часто загораются, активны, воспламеняются как огонь, но не доводят дела до конца, особенно в этот период. Так что лучше новых дел этим знакам зодиака не планировать и не начинать.

Земным знакам зодиака — Телец, Дева, Козерог — ретроградный Меркурий испортит весь их перфекционизм. Со слов экстрасенса, всё пойдёт не по плану, а исправлять чужие ошибки они не любят и не хотят.

Ретроградный Меркурий с 26 ноября по 15 декабря 2024-го и знаки зодиака. Фото © «Шедеврум»

Близнецы, Весы и Водолей не должны спешить принимать решения или браться за важные дела. Возможны проблемы и конфликты, которые принесут только суету и возню.

Рак, Скорпион и Рыбы, как рассказывает экстрасенс, меньше всего подвержены влиянию ретроградного Меркурия в ноябре 2024 года. Они могут противостоять ему своим стойким характером и позитивным мышлением. Проблемы у них могут быть только в коммуникации или общении.

Какие знаки зодиака не подвергнутся влиянию ретроградного Меркурия в ноябре 2024-го. Фото © «Шедеврум»