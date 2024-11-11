Не только ретроградный Меркурий: топ-6 важных астрологических событий в ноябре 2024

Весь ноябрь наполнен невероятными, самыми разнообразными астрологическими процессами, к которым нужно готовиться в полной мере. Игнорирование их может привести к серьёзным последствиям, которые представителям всех знаков зодиака придётся очень долго преодолевать. Рассказываем, когда в ноябре 2024 будет полнолуние, когда наступит ретроградный Меркурий и чего ещё интересного ждать.

11 ноября: Венера входит в знак зодиака Козерог

Планета Венера переходит в знак зодиака Козерог — что это значит для знаков зодиака. Фото © Шедеврум

Во время Венеры в Козероге тяжело подавлять желания и не совершать инфантильных поступков. Однако к середине ноября 2024 всё будет идти на спад. Это время оставит небольшой отпечаток на уже существующих отношениях, так как обязательства будут пересмотрены. 11 ноября стоит обсудить с партнёром общие проекты, так как Венера в земном знаке зодиака — это благоприятный для построения подобных планов период. Ещё желательно в этот день сфокусировать внимание на долгосрочных инвестициях. Тем, кто ещё не нашёл вторую половинку, следует задуматься о построении серьёзных отношений — стабильная энергия Козерога вам обязательно в этом поможет.

15 ноября: Ретроградный Сатурн нас покидает

Когда закончится ретроградный Сатурн в ноябре 2024? Фото © Шедеврум

Что означает завершение ретроградности Сатурна? То, что все представители знаков зодиака могут спокойно выдохнуть, поскольку ретро-фаза завершается. Напомним, что начиная с 29 июня присутствие ретроградного Сатурна так или иначе ощущалось во внеплановых ситуациях или в странных неожиданностях. Однако астрологи предупреждают: не все могут расслабиться после 15 ноября. На людей, в чьих натальных картах присутствие Рыб довольно многочисленно, Сатурн продолжит оказывать влияние. Но не расстраивайтесь! Пусть изменения в жизни продолжатся, противостоять им будет намного проще. Подводя итоги, можно сказать, что конец ретроградного Сатурна откроет обществу множество позитивных и мудрых наставников. Это крайне удачное время обзавестись новыми знакомствами.

16 ноября: Полнолуние в знаке зодиака Телец

Когда в ноябре 2024 будет полнолуние и в каком знаке зодиака оно произойдёт? Фото © Шедеврум

Энергетически один из самых мощных дней в ноябре ожидается именно в эту дату. 16 ноября 2024 года следует тщательно подготовиться к принятию позитивных эмоций, потому что Луна в Тельце — это особое положение. Поток энергии от Луны будет нескончаем, и Вселенная в полнолуние будет слышать нас как никогда хорошо. На Луну в Тельце 16 ноября, как советуют астрологи, нужно обязательно выстроить планы, загадать желание, попробовать проявиться в любовных начинаниях. Удача буквально будет преследовать в это время, обязательно займитесь тем, о чём давно мечтали, всё непременно получится!

19 ноября: Плутон передвигается в знак зодиака Водолей

Плутон перемещается в знак зодиака Водолей: что это значит для знаков зодиака? Фото © Шедеврум

С 19 ноября 2024 года Плутон окажет весомое влияние на коллективное сознание и жизнь социума в целом. Эта планета буквально начнёт удалять устаревшее, помогая избавиться от всего, что тянет вниз. Знак зодиака Водолей в этом положении связан с очень возбуждёнными настроями у общества. Например, когда светило было в этом созвездии в прошлый раз, во Франции произошла революция, которая оказала влияние на развитие всей Европы и Северной Америки. 19 ноября — сильная дата, будьте аккуратнее, снизьте ссоры к минимуму, а также не стоит быть резким в выражениях. Астрологи советуют на время перехода Плутона в знак зодиака Водолей поcтараться избежать передряг, в которые вас, скорее всего, попытаются втянуть.

23 ноября: Приходит время знака зодиака Стрелец

В какие даты рождаются люди со знаком зодиака Стрелец? Фото © Шедеврум

Время с 23 ноября по 21 декабря пройдёт под знаком зодиака Стрелец. Этот период даст возможность повеселиться и отвлечься от нависающего Плутона. Выйдя утром на улицу, вы почувствуете состояние восхищения у всех окружающих. Знак зодиака Стрелец открывает возможность всем отпраздновать события на высоте. Ни в коем случае не стоит сидеть дома в этот день, обязательно нужно выйти на прогулку, встретиться с близкими людьми и обменяться позитивными эмоциями.

26 ноября: Начало ретроградного Меркурия

Когда в ноябре 2024 будет ретроградный Меркурий? Фото © Шедеврум

26 ноября, в знаке зодиака Стрелец, начнётся ретроградное движение Меркурия. Вы сразу почувствуете на себе давление этой планеты.

Но всё же на период ретроградного Меркурия продуктивность никуда не уйдёт, главное — правильно воспользоваться энергией этой планеты. Как советуют астрологи, ретро-время следует посвятить исследованию себя, покопаться в самых потаённых уголках сознания и провести интенсивную работу над ошибками. Результат вас приятно шокирует. В этом и заключается миссия ретроградного Меркурия.