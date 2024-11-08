В какие даты рождаются люди, предрасположенные губить свою жизнь алкоголем

С точки зрения нумерологии каждая дата рождения обладает своим особым энергетическим кодом. Он представляет собой уникальные вибрации, присущие только человеку, появившемуся на свет в определённый день. Считается, что именно эти вибрации влияют на его жизненный путь. Нумерология может определять характерные черты, поведенческие склонности и особенности личности. Такой подход позволяет предсказать предрасположенности человека и ключевые тенденции в его судьбе. Можно даже предугадать такие вещи, как алкоголизм и курение.

Те, кто родился 5-го, 14-го и 23-го числа, находятся под покровительством числа 5. Для таких людей свойственно частно вносить изменения в жизнь, а ещё им важна свобода — буквально как воздух. У людей-«пятёрок» по нумерологии подпитка энергии происходит в виде новых ощущений, и неважно каких, главное, чтобы присутствовала лёгкая встряска и постоянное движение. Подобное стремление искать постоянные источники стимуляции может перерастать в пагубные привычки.

5, 14, 23: в эти даты рождены экспрессивные личности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Также в зоне риска пристраститься портить своё здоровье находятся те, у кого нумерологический код равен семёрке — это даты рождения 7, 16 и 25. Число 7 символизирует глубину внутреннего мира, рефлексию, поиски настоящего я, склонность к изоляции и тревожности. Собственно, совокупность этих факторов и служит причиной обращения к алкоголю и другим вредным пристрастиям в надежде обрести покой и ответы на интересующие вопросы.

Как по дате рождения узнать, кто станет алкоголиком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay132

«Также люди, имеющие связь с цифрой 3, известны своей экспрессивностью», — добавила астролог Инна Алексеева Мишина в разговоре с онлайн-изданием «Подмосковье сегодня».