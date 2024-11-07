Астрологический календарь майя: Какой знак подходит вам по дате рождения

В отличие от привычных нам двенадцати знаков зодиака гороскоп майя построен на понимании циклов природы и космических закономерностей. Каждый из двадцати символов в этом календаре представляет собой мощное сочетание элементов природы, стихий и древних божеств, и, согласно верованиям майя, их знак оказывает влияние на жизнь, поступки и судьбу человека. Этот гороскоп приглашает прикоснуться к древней мудрости и увидеть, какие качества, задачи и уроки хранятся в вас с самого рождения.

Астрология древних майя: Крокодил

Древний гороскоп майя и астрология: знак Крокодил. Фото © Шедеврум

16, 21 марта,10, 30 апреля, 20 мая, 9, 29 июня, 19 июля, 8, 28 августа, 17 сентября, 7, 27 октября, 16 ноября, 6, 26 декабря, 15 января, 4, 24 февраля.

Те, кто родился под этим знаком, обладают невероятно развитым эмоциональным интеллектом. Рождённые в эти дни имеют особую связь со Вселенной. Такие люди всегда находят скрытые истины и имеют склонность к погружению в глубокие размышления. Творчество для них — духовное наполнение, которое должно обязательно присутствовать в жизни. Избегайте конфликтов и поспешных решений — вместо этого используйте свою энергию для терпеливой работы над важными задачами.

Астрология древних майя: Ветер

Древний гороскоп майя и астрология: знак Ветер. Фото © Шедеврум

17, 22 марта, 11 апреля, 1, 21 мая, 10, 30 июня, 20 июля, 9, 29 августа, 18 сентября, 8, 28 октября, 17 ноября, 7, 27 декабря, 16 января, 5, 25 февраля.

Этот знак связан с коммуникацией и идеями, так как питается нескончаемыми вселенскими запасами энергии, из-за чего рождённым под ним тяжело усидеть на месте. Люди-Ветры невероятно быстро адаптируются к изменениям. Комфортнее всего им занимать руководящие должности, причём во всех аспектах жизни. Поэтому партнёрам Ветра иногда бывает тяжело в отношениях из-за лидерства и потока нескончаемых сил своей половинки. Доверяйте своей интуиции, но не бойтесь обратиться за поддержкой к тем, кто сможет помочь вам удерживать фокус на нужных вещах.

Астрология древних майя: Ночь

Древний гороскоп майя и астрология: знак Ночь. Фото © Шедеврум

18, 23 марта, 12 апреля, 2, 22 мая, 11 июня, 1, 21 июля, 20, 30 августа, 19 сентября, 9, 29 октября, 18 ноября, 8, 28 декабря, 17 января, 6, 26 февраля.

Ночь приносит в себе понимание и мудрость, окружающим эти люди кажутся спокойными интровертами. Все эмоции и буйные страсти они держат внутри себя, не давая вылезти наружу. Благодаря своему спокойствию и рассудительности люди-Ночи редко попадают в неловкое положение из-за импульсивных поступков. Зато они всегда дадут взвешенный и правильный совет, грамотно оценив ситуацию со стороны.

Астрология древних майя: Ящерица — самый надёжный знак

Древний гороскоп майя и астрология: знак Ящерица. Фото © Шедеврум

19, 24 марта, 13 апреля, 3, 23 мая, 12 июня, 2, 22 июля, 11, 31 августа, 20 сентября, 10, 30 октября, 19 ноября, 9, 29 декабря, 18 января, 7, 27 февраля.

Ящерицы будто родились с инструкцией к этой жизни. Эти люди невероятно расчётливы и имеют на всё запасной план. Поэтому проблем и раздумий насчёт работы или партнёра у них не возникает, ведь эти личности чётко знают, что к чему. Ящерицы не любят неожиданностей, они привыкли к стабильности. А ещё у них есть один недостаток — неумение отдыхать и расслабляться после больших переработок.

Астрология древних майя: Змея — сила и выживание

Древний гороскоп майя и астрология: знак Змея. Фото © Шедеврум

20, 25 марта, 14 апреля, 4, 24 мая, 13 июня, 3, 23 июля, 12 августа, 1, 21 сентября, 11, 31 октября, 20 ноября, 10, 30 декабря, 19 января, 8, 28 февраля.

Рождённые под знаком Змеи сильны, энергичны и обладают невероятно развитым чувством инстинкта. Они могут быстро принимать решения, не боясь рисковать. Эти люди часто оказываются лидерами в своём окружении. Из-за их проницательности обмануть Змей практически невозможно. Как считали майя, эти люди — прирождённые достигаторы.

Астрология древних майя: Череп (Смерть)

Древний гороскоп майя и астрология: знак Череп. Фото © Шедеврум

1, 26 марта, 15 апреля, 5, 25 мая, 14 июня, 4, 24 июля, 13 августа, 2, 22 сентября, 12 октября, 1, 21 ноября, 11, 31 декабря, 20 января, 9, 29 февраля.

Согласно гороскопу майя, Черепа — это самые дружелюбные и миролюбивые люди, кто никогда умышленно не подставит и не обидит. Сильные и уединённые натуры, они часто погружены в поиски смысла жизни и самого себя. Несмотря на их отшельничество, близких людей Черепа никогда не обделяют вниманием и заботой. Также эти люди могут быть посредниками между духовным и материальным.

Астрология древних майя: Олень — самый терпеливый знак

Древний гороскоп майя и астрология: знак Олень. Фото © Шедеврум

2, 27 марта, 16 апреля, 6, 26 мая, 15 июня, 5 или 25 июля, 14 августа, 3, 23 сентября, 13 октября, 2, 22 ноября, 12 декабря, 1, 21 января, 10 февраля.

Согласно астрологическому календарю майя, Олени — очень терпеливые, мягкие люди, имеющие особую связь с природой, из-за чего их уступчивостью многие пользуются во зло. Если вы родились под знаком Оленя, то следует научиться защищать личные интересы, даже если для этого требуется несвойственная вам решительность. Зато в отношениях люди-Олени крайне требовательны и любят внимание. Они окружают партнёра неимоверной любовью и заботой, о которой можно писать романы.

Астрология древних майя: Кролик

Древний гороскоп майя и астрология: знак Кролик. Фото © Шедеврум

3, 28 марта, 17 апреля, 7, 27 мая, 16 июня, 6, 26 июля, 15 августа, 4, 24 сентября, 14 октября, 2, 23 ноября, 13 декабря, 2, 22 января, 11 февраля.

Кролик — это знак в астрологии майя, который связан с плодородием и радостью. Такие люди оптимистичны, жизнерадостны и изобретательны. Нередко они отдают предпочтение в сторону семьи, а вот карьера для них далеко не самое главное. А всё потому, что рутина очень сильно отталкивает представителей знака Кролика. В астрологии майя считали, что таким людям рядом с собой нужен активный партнёр. Также Кролик может быть примером радости для других.

Астрология древних майя: Вода — миссия помогать другим

Древний гороскоп майя и астрология: знак Вода. Фото © Шедеврум

4, 29 марта, 18 апреля, 8, 28 мая, 17 июня, 7, 27 июля, 16 августа, 5, 25 сентября, 15 октября, 4, 24 ноября, 14 декабря, 3, 23 января, 12 февраля.

В чём сила Воды по астрологическому календарю майя? В умении защищать себя от внешних влияний. Люди этого знака сосредоточенны, собранны и спокойны. В работе проявляют упорство, потому и добиваются желанных целей. Ваша энергия будет расти от помощи другим, поэтому практикуйте внутреннее равновесие, не жертвуя собой.

Астрология древних майя: Собака — самый верный знак

Древний гороскоп майя и астрология: знак Собака. Фото © Шедеврум

5, 30 марта, 19 апреля, 9, 29 мая, 18 июня, 8, 28 июля, 17 августа, 6, 26 сентября, 16 октября, 5, 25 ноября, 15 декабря, 4, 24 января, 13 февраля.

Из-за своей прямолинейности этому знаку очень тяжело выстраивать отношения. Но если всё же получилось найти любовь, Собака будет самым преданным партнёром. К сожалению, иногда человек этого знака забывает о личных границах и даже самые близкие могут этим воспользоваться. Доверяйте своему внутреннему «я» и не позволяйте окружающим злоупотреблять вашей добротой.

Астрология древних майя: Обезьяна — ко всем найдёт подход

Древний гороскоп майя и астрология: знак Обезьяна. Фото © Шедеврум

6, 31 марта, 20 апреля, 10, 30 мая, 19 июня, 9, 29 июля, 18 августа, 7, 27 сентября, 17 октября, 6, 26 ноября, 16 декабря, 5, 25 января, 14 февраля.

Креативность и юмор помогают людям знака Обезьяны привлекать к себе большое количество внимания. Все считают таких персонажей душой компании, так как они легко находят общий язык со всеми. Частые сферы для работы у этого знака — шоу-бизнес, маркетинг и развлечения. Проблем со второй половинкой у людей-Обезьян почти никогда не бывает, потому что они найдут ключик к каждому.

Астрология древних майя: Дорога

Древний гороскоп майя и астрология: знак Дорога. Фото © Шедеврум

7 марта, 1, 21 апреля, 11, 31 мая, 20 июня, 10, 30 июля, 19 августа, 8, 28 сентября, 18 октября, 7, 27 ноября, 17 декабря, 6, 26 января, 15 февраля.

Согласно астрологическому календарю майя, люди-Дороги вечно стремятся найти своё место в мире. Такие личности любопытны, открыты к переменам и всегда готовы к новому опыту. Часто люди со знаком Дороги ищут смысл и глубину в каждом шаге. Потому майя советовали бы им развивать стойкость, чтобы двигаться к своим целям, даже если путь покажется длинным.

Астрология древних майя: Кукуруза — самый упрямый знак

Древний гороскоп майя и астрология: знак Кукуруза. Фото © Шедеврум

8 марта, 2, 22 апреля, 12 мая, 21 июня, 11, 31 июля, 20 августа, 9, 29 сентября, 19 октября, 8, 28 ноября, 18 декабря, 7, 27 января, 16 февраля

Этот тип людей очень упрям и целеустремлён, что позволяет Кукурузе много работать. Благодаря таким качествам людям этого знака удаётся достичь успехов в медицине, юриспруденции, исследованиях. Майя советуют учиться иногда отпускать ситуацию и находить компромиссы. А также людям, кто по знаку Кукуруза, важно развивать терпимость к чужому мнению, а ещё порой быть более хитрыми и гибкими.

Астрология древних майя: Ягуар — самый магический знак

Древний гороскоп майя и астрология: знак Ягуар. Фото © Шедеврум

9 марта, 3, 23 апреля, 13 мая, 1 или 21 июня, 12 июля, 1 или 20 августа, 10, 30 сентября, 20 октября, 9, 29 ноября, 19 декабря, 8, 28 января, 17 февраля.

Согласно астрологическому календарю майя, Ягуары олицетворяют магию, таинственность и загадочность. Главное оружие этих людей — смелость и уверенность. Ягуары очень способны и могут развить навыки абсолютно в любой сфере из-за своей магической предрасположенности. Людям этого знака по календарю майя важно доверять интуиции и учиться раскрывать свои мысли и идеи, чтобы они могли вдохновлять других.

Астрология древних Майя: Орёл

Древний гороскоп майя и астрология: знак Орёл. Фото © Шедеврум

10 марта, 4, 24 апреля, 14 мая, 3, 23 июня, 13 июля, 2, 22 августа, 11 сентября, 1, 21 октября, 10, 30 ноября, 20 декабря, 9, 29 января, 18 февраля.

Люди, рождённые под знаком Орла, мудры, независимы и способны видеть общую картину событий. Они обладают способностью анализировать и принимать взвешенные решения. Этим людям особенно важно жить роскошно и с комфортом. Майя посоветовали бы людям, рождённым под знаком Орла, использовать свою дальновидность для помощи другим.

Астрология древних майя: Гриф — гордый и независимый

Древний гороскоп майя и астрология: знак Гриф. Фото © Шедеврум

11 марта, 5, 25 апреля, 15 мая, 4, 24 июня, 14 июля, 3 или 23 августа, 12 сентября, 2, 22 октября, 11 ноября, 1, 21 декабря, 10, 30 января, 19 февраля.

Грифы по астрологическому календарю майя — это личности достаточно многогранные и сложные по своей натуре. Если им сообщить неприятную новость, они не смогут скрыть от вас недовольство, даже если этого захотят. В отношениях Грифы очень ценят свою независимость, свободу и равноправие, поэтому предпочитают строить любовь с сильными партнёрами. Майя посоветовали бы Грифам больше взаимодействовать с окружающими людьми, так как это поможет найти баланс между размышлениями и реальной жизнью.

Астрология древних майя: Земля, стабильность — это всё

Древний гороскоп майя и астрология: знак Земля. Фото © Шедеврум

12 марта, 6, 26 апреля, 16 мая, 5, 25 июня, 15 июля, 4, 24 августа, 13 сентября, 2, 23 октября, 12 ноября, 2, 22 декабря, 11, 31 января, 20 февраля.

Те, кто родился под знаком Земли по календарю майя, — стабильны, надёжны и ориентированы на гармонию. Они ценят уют, близких и природу. Такие люди стремятся к миру и равновесию, а также обладают терпеливостью и готовностью помогать. Однако порой желание стабильности у человека-Земли может мешать ему принимать перемены. Жизнь — это движение, поэтому иногда стоит покидать зону комфорта, если это необходимо.

Астрология древних майя: Кремень — убивающая честность

Древний гороскоп майя и астрология: знак Кремень. Фото © Шедеврум

13 марта, 7, 27 апреля, 17 мая, 6, 26 июня, 16 июля, 5, 25 августа, 14 сентября, 4, 24 октября, 13 ноября, 3, 23 декабря, 12 января, 1, 21 февраля.

Люди-Кремни прямолинейны, принципиальны и решительны. Они обладают острым умом и склонны к честности, даже если правда бывает жестокой. Кремень по календарю майя ценит истину и не терпит фальши. Эти люди могут быть резкими, если считают, что их взгляды не уважают. Учитесь проявлять гибкость и находить дипломатические пути решения конфликтов. Ваша честность — это сильная черта, но старайтесь выражать свои мысли так, чтобы они не ранили окружающих.

Астрология древних майя: Гроза — пылающая страстью

Древний гороскоп майя и астрология: знак Гроза. Фото © Шедеврум

14 марта, 8, 28 апреля, 18 мая, 7, 27 июня, 17 июля, 6, 26 августа, 15 сентября, 5, 25 октября, 14 ноября, 4, 24 декабря, 13 января, 2, 22 февраля.

Люди-Грозы страстные, сильные и решительные. Они несут энергию перемен и способны влиять на жизнь других. Этот знак по календарю майя стремится к трансформации и готов действовать решительно. Однако чрезмерная эмоциональность может приводить к резким перепадам настроения. Учитесь контролировать свои эмоции и использовать свою страсть для созидательных изменений.

Астрология древних майя: Солнце

Древний гороскоп майя и астрология: знак Солнце. Фото © Шедеврум

15 марта, 9, 29 апреля, 19 мая, 8, 28 июня, 18 июля, 7, 27 августа, 16 сентября, 6, 26 октября, 15 ноября, 5, 25 декабря, 14 января, 3, 23 февраля.

Человек-Солнце излучает тепло, радость и харизму. Представители знака оптимистичны, щедры и притягательны. Они вдохновляют других и умеют видеть в людях лучшее. Однако иногда их щедрость может приводить к тому, что люди-Солнца отдают слишком много и устают. Поэтому важно находить баланс в общении, иначе постоянное чувство усталости от общества не даст продвинуться вперёд.