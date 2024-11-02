Как подготовиться к ретроградному Меркурию в ноябре 2024 года: пошаговая инструкция

Ретроградный Меркурий, который начнётся 26 ноября и продлится до 15 декабря 2024 года, может привести к техническим сбоям, недоразумениям и задержкам. Чтобы этот период прошёл с минимальными трудностями, начните подготовку заранее. Вот подробный план действий, который поможет вам выстоять период ретроградности Меркурия в 2024 году и избежать возможных неприятностей.

5–10 ноября: Наведите порядок в документах и финансах

Практические советы перед ретроградным Меркурием. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 3badass

Первыми шагами подготовки будут разбор финансовых дел и закрытие важных сделок. Завершите все необходимые подписания и крупные покупки до начала ретроградного Меркурия в ноябре 2024 года. Подготовьте документы и просмотрите свои финансы: оплата счетов и закрытие долгов помогут предотвратить неожиданные расходы и избежать финансовых затруднений в дальнейшем.

10–15 ноября: Подготовьте технику и транспортные средства

Ретроградный Меркурий особенно влияет на работу техники и транспорта, поэтому уделите этому внимание заранее. Проверьте и обновите все свои устройства: создайте резервные копии данных, почистите память телефонов и компьютеров, обновите программы. Если у вас запланированы поездки, проверьте все бронирования и убедитесь в исправности транспортных средств, пройдите техническое обслуживание, если это необходимо.

15–20 ноября: Завершите текущие проекты и задачи

Ретроградный Меркурий с 26 ноября 2024 года: что важно успеть сделать до него. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SN VFX

Вместо того чтобы начинать во время ретроградного Меркурия в ноябре 2024 года что-то новое, сосредоточьтесь на завершении текущих проектов. Окончание начатых дел поможет избежать перегрузки и освободит время, если ретроградный период внесёт неожиданные изменения. Приведите в порядок рабочее пространство, пересмотрите старые задачи и создайте план на будущее.

20–25 ноября: Подготовьтесь к поддержанию хороших отношений

Этот период перед началом ретроградного Меркурия в ноябре 2024 года важен для укрепления связей, будь то личные или деловые отношения. Постарайтесь заранее обсудить волнующие вопросы, чтобы избежать недоразумений, которые могут возникнуть в ретроградный период. Поставьте перед собой цель — подойти к общению с терпением и готовностью к компромиссам.

Как подготовиться к ретроградному Меркурию в ноябре 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacob Lund