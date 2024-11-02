Как отбирали стюардесс в СССР: 5 фактов заставят вас иначе взглянуть на советскую авиацию

Задавались ли вы вопросом, кем были стюардессы в Советском Союзе? Это не просто девушки, разливавшие чай в самолёте, а настоящие героини, прошедшие наистрожайший отбор. Попасть на эту должность в то время было невероятно сложно: для этого нужно было сочетать в себе ум, красоту и железную выдержку. Стюардессы были лицом СССР в небе, и требования к ним были порой строже, чем у космонавтов. Life.ru рассказывает, по каким правилам отбирали тех самых красавиц и некоторые факты о стюардессах СССР вас точно удивят.

Девушки с какой внешностью становились стюардессами в СССР

Стюардесса СССР должна выглядеть совершенно. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Красота была одним из самых важны отборочных критериев для будущих советских стюардесс. По тем временам к внешнему виду предъявляли очень строгие требования: идеальные черты лица, аккуратные причёски, никаких шрамов и рубцов на коже, совершенные параметры фигуры. Рост и вес тоже играли свою роль, девушка должна была быть стройной и невысокой, до отметки 165 см. Представьте себе: каждая кандидатка должна была выглядеть так, чтобы пассажиры, увидев её, сразу проникались уважением к советской авиации. Кстати, многие стюардессы со временем становились чуть ли не звёздами — их часто фотографировали для журналов, а пассажиры пытались взять автограф прямо на борту.

Как у советских стюардесс было с образованием?

Какими качествами должны были обладать стюардессы СССР? Фото © ТАСС / Юрий Набатов

К 19 годам девушка уже должна была получить образование училища. Шансы попасть в стюардессы СССР увеличивались у тех, кто имел диплом медика или психолога. На медицинского работника в СССР учили около 12 лет, к тому времени уже мало кто проходил бы по возрастному критерию в стюардессы СССР, так что училища вполне было достаточно. Принято считать, что девушки с такими специализациями меньше поддаются стрессу в критических ситуациях.

Также шансы на зачисление в Министерство гражданской авиации Советского Союза повышало знание английского языка — девушка должна была хотя бы на базовом уровне суметь объясниться. Когда претендентка прошла курс будущей стюардессы, далее она проходила собеседование с политотделом, и если кандидатка чем-то не понравилась работникам парткома, то все труды, вложенные для получения должности, были напрасны.

Медицинский отбор строже, чем у космонавтов

Космонавтов готовили в полёт слабее, чем бортпроводниц СССР. Фото © ТАСС / Сааков Александр / Фотохроника ТАСС

Кандидаты проходили чуть ли не космическое обследование. Всё начиналось с огромного количества тестов, бег на длинные дистанции, статические нагрузки (долгое удержание определённых поз, чтобы проверить, как долго мышцы могут держать одно положение), быстрое чередование физических упражнений, иногда проводили занятия в гипербарических камерах. Из-за перепадов давления у стюардесс СССР должны были быть крепкое сердце и здоровая нервная система. Малейшее отклонение от нормы могло поставить крест на карьере. Также они проходили подготовку по психологии общения и даже тренировки на случай провокационных вопросов.

Шпионская подготовка советских стюардесс

Почему советские бортпроводницы были настоящими шпионками? Фото © ТАСС / Александр Толочко

Отбор в стюардессы напоминал подготовку агентов: девушки проходили спецобучение по правилам поведения с иностранцами. Им объясняли, как правильно реагировать на вызывающие вопросы и как поддерживать беседу, не затрагивая «опасных» тем. Причём обучение этому было весьма серьёзным. Порой их даже предупреждали, что за ними могут наблюдать представители иностранных служб.

Кстати, стюардессы СССР правда попадали в самые экзотические места — Куба, Аргентина, Восточная Европа и даже некоторые азиатские страны. Долгие международные рейсы привлекали их возможностью увидеть мир, но это также означало, что им приходилось держать себя под контролем и соблюдать осторожность.

Какая была зарплата у советских стюардесс

Стюардесса СССР имела всё для роскошной жизни: сколько им платили? Фото © ТАСС / Антонов Алексей / Фотохроника ТАСС

Труды и усилия стюардессы СССР очень хорошо оплачивались, средняя зарплата была в районе 200–250 рублей, при условии, что у обычного советского гражданина средний оклад был около 80–100 рублей. Отпуск бортпроводницы насчитывал 78 дней в году. Данная вакансия предполагала большое количество премий и льгот, они могли пользоваться корпоративным транспортом в личных целях, у девушек был доступ к дефицитным товарам, стюардессам выдавали служебные квартиры, а также обеспечивали ранний выход на пенсию. Стюардессы времён СССР могли позволить себе многие вещи, которые для других считались роскошью.

Как становились стюардессами в СССР и почему это было так трудно? Фото © ТАСС / Махмуд Бабаджанов