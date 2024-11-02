Первый политический беженец из США стал гражданином России
Ирина Волк: Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт
Полицейские выдали российский паспорт Джону Роблесу, политическому беженцу из США. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт. Видео © Telegram / Ирина Волк
Роблес прибыл в Россию в 1996 году и работал учителем английского языка, а в настоящее время является литературным переводчиком. После начала специальной военной операции он оказывал помощь в доставке гуманитарных грузов российским военным и жителям приграничных районов.
В своем ответном слове американец выразил признательность России, назвав её своим домом, и поблагодарил полицейских и органы власти за помощь в осуществлении своей мечты о получении российского гражданства.
Ранее сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр официально стал гражданином России. А сегодня стало известно, что российские силовики вывезли с территории, контролируемой ВСУ, гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года. На протяжении двух лет он передавал России координаты украинских военных объектов.