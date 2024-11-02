Первый политический беженец из США стал гражданином России

Полицейские выдали российский паспорт Джону Роблесу, политическому беженцу из США. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт. Видео © Telegram / Ирина Волк

Роблес прибыл в Россию в 1996 году и работал учителем английского языка, а в настоящее время является литературным переводчиком. После начала специальной военной операции он оказывал помощь в доставке гуманитарных грузов российским военным и жителям приграничных районов.