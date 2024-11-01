«Да заберите эту гражданству! Всё!»: Мигрант закатил слёзную истерику в отделе полиции

Новоиспечённый россиянин, лишённый гражданства РФ за уклонение от военной службы, устроил истерику в томском отделе полиции, выбросил все свои документы и убежал в слезах. Через два часа он вернулся просить документы обратно. О ситуации рассказывает SHOT.

Не вставший на воинский учёт мигрант очень обиделся на решение лишить его российского гражданства. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, настоящая драма развернулась в миграционном отделе Томска. Туда доставили 30-летнего Махмуджона Мабубзоду, который принял присягу гражданина РФ 28 августа и обязан был в течение двух недель встать на первичный воинский учёт.

Вместо этого товарищ сначала месяц не забирал паспорт, а военкомат игнорировал. Действия свои он объяснил тем, что в комиссариате большие очереди.

Когда ему сообщили, что за это он лишается гражданства РФ и отправляется на родину в Узбекистан, Мабубзода начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами. Мужчине предложили тут же решить проблему, заключив контракт с Минобороны РФ, но расстроенный Махмуджон отказался и убежал. Позже он всё-таки вернулся, чтобы забрать разбросанные документы, среди которых был российский загранник.

Лишившихся гражданства россиян из-за уклонения от воинского учёта в этот день было ещё двое: 31-летний Шужоат Саидшарипов и 46-летний Назирджон Ходжибоев, — оба из Таджикистана. Но те восприняли наказание спокойно. К слову, таким «отказникам» въезд в РФ закрывают всего лишь на пять лет, а потом снова — милости просим.