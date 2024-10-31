Медведев рассказал, какие мигранты должны покинуть Россию
Медведев: Не работающие и не учащиеся мигранты должны покинуть Россию
Мигрантам, которые не работают и не учатся, придётся в итоге покинуть территорию России. Об этом во время совещания по государственной миграционной политике заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Мигранты, которые не работают и не учатся, должны в конечном счёте покинуть Россию», — сказал Медведев.
Ранее российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что количество незаконных мигрантов в России возросло на 40% с начала года. Как утверждает глава ведомства, по состоянию на 1 октября в РФ находилось более 6,5 миллиона иностранных граждан, из которых 750 тысяч — незаконно.
Life.ru