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Регион
31 октября, 17:47

Медведев рассказал, какие мигранты должны покинуть Россию

Медведев: Не работающие и не учащиеся мигранты должны покинуть Россию

Мигрантам, которые не работают и не учатся, придётся в итоге покинуть территорию России. Об этом во время совещания по государственной миграционной политике заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мигранты, которые не работают и не учатся, должны в конечном счёте покинуть Россию», — сказал Медведев.

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Ранее российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что количество незаконных мигрантов в России возросло на 40% с начала года. Как утверждает глава ведомства, по состоянию на 1 октября в РФ находилось более 6,5 миллиона иностранных граждан, из которых 750 тысяч — незаконно.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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