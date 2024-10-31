Медведев рассказал, какие мигранты должны покинуть Россию

Мигрантам, которые не работают и не учатся, придётся в итоге покинуть территорию России. Об этом во время совещания по государственной миграционной политике заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мигранты, которые не работают и не учатся, должны в конечном счёте покинуть Россию», — сказал Медведев.