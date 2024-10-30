Почти 750 тысяч мигрантов в РФ являются нелегалами, заявил Колокольцев
Колокольцев: Число нелегальных мигрантов в РФ с начала года выросло на 40%
С начала 2024 года число нелегальных мигрантов на территории России увеличилось на 40%. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на тематическом заседании коллегии министерства. По словам чиновника, по состоянию на 1 октября в нашей стране находилось более 6,5 иностранцев.
«Из них свыше 740 тыс. не имели законных оснований для пребывания. С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%», — сказал министр.
Напомним, в России начали разрабатывать новый пакет законопроектов по миграционной политике. На грядущий год решили сократить число квот для приезжих вдвое — до 5,5 тысячи разрешений. Также отсекли нелегалам возможность покупать результаты экзаменов по русскому языку и истории. Была ограничена возможность заключения фиктивных браков для получения гражданства РФ.
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