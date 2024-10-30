Почти 750 тысяч мигрантов в РФ являются нелегалами, заявил Колокольцев

С начала 2024 года число нелегальных мигрантов на территории России увеличилось на 40%. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на тематическом заседании коллегии министерства. По словам чиновника, по состоянию на 1 октября в нашей стране находилось более 6,5 иностранцев.