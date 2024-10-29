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29 октября, 12:26

ГД приняла закон о запрете посредничества при проведении экзаменов для мигрантов

На пленарном заседании Госдумы был принят во втором и третьем чтениях законопроект, который предполагает введение запрета на передачу прав и обязанностей по организации комплексного экзамена для мигрантов третьим лицам.

По словам вице-спикера парламента Ирины Яровой, новые правила направлены на борьбу с серым рынком услуг, связанным с нелегальной миграцией. Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, благодаря надзорным мерам, инициированным Госдумой в сфере экзаменов для мигрантов, количество посреднических организаций уменьшилось в четыре раза — с 622 до 156. При этом доля мигрантов, не сдавших экзамен, возросла до 30%. Также он добавил, что доходы в бюджет от этих мероприятий увеличились в пять раз, а стоимость услуги за проведение экзамена возросла.

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Ранее в Министерстве труда заявили, что для привлечения мигрантов в страну необходимо использовать организованный набор. Там подчеркнули, что свободный и неконтролируемый въезд является нецелесообразным. В настоящее время Минтруд совместно с МВД разрабатывают модель такого организованного набора иностранных работников. Планируется, что мигранты будут проходить обучение и получать все необходимые разрешения, включая медицинские справки, на своей родине, а в Россию приедут уже с конкретными предложениями о трудоустройстве.

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Shutterstock / FOTODOM / stu.dio

Александра Мышляева
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