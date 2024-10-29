ГД приняла закон о запрете посредничества при проведении экзаменов для мигрантов

На пленарном заседании Госдумы был принят во втором и третьем чтениях законопроект, который предполагает введение запрета на передачу прав и обязанностей по организации комплексного экзамена для мигрантов третьим лицам.

По словам вице-спикера парламента Ирины Яровой, новые правила направлены на борьбу с серым рынком услуг, связанным с нелегальной миграцией. Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, благодаря надзорным мерам, инициированным Госдумой в сфере экзаменов для мигрантов, количество посреднических организаций уменьшилось в четыре раза — с 622 до 156. При этом доля мигрантов, не сдавших экзамен, возросла до 30%. Также он добавил, что доходы в бюджет от этих мероприятий увеличились в пять раз, а стоимость услуги за проведение экзамена возросла.