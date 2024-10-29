Братья заработали более полумиллиона рублей, «приютив» 158 студентов-мигрантов под Пермью

В Краснокамске в Пермском крае двое братьев прописали в своём доме 158 студентов, которые имеют иностранное гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По информации МВД, мужчины 1989 и 1991 годов рождения с ноября 2023 по март 2024 года незаконно поставили на миграционный учёт 158 граждан Туркмении. Они приехали на учёбу в пермский вуз. Выяснилось, что мужчины самостоятельно находили иностранцев, а затем передавали их документы в МФЦ. При этом братья не собирались предоставлять мигрантам постоянное жильё.

В правоохранительных органах добавили, что жителям Краснокамска удалось по такой схеме заработать 545 тысяч рублей. Братья поделили полученную сумму пополам. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, им грозит до трёх лет лишения свободы.