В результате рейда в Химках из России выдворят десятки нелегальных мигрантов

После рейдов правоохранителей в Химках с территории России будут выдворены десятки мигрантов. Об этом рассказала официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«В отношении 62 иностранцев <...> составлено 48 административных протоколов... На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», – рассказала Петрова.

Недавно на пленарном заседании Госдумы был принят во втором и третьем чтениях законопроект, который предполагает введение запрета на передачу прав по организации комплексного экзамена для мигрантов третьим лицам. Теперь документ о сдаче выдают в аккредитованных органах.