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Регион
30 октября, 09:26

В результате рейда в Химках из России выдворят десятки нелегальных мигрантов

После рейдов правоохранителей в Химках с территории России будут выдворены десятки мигрантов. Об этом рассказала официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Рейд по мигрантам в Подмосковье. Видео © 50.мвд.рф

«В отношении 62 иностранцев <...> составлено 48 административных протоколов... На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», – рассказала Петрова.

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Недавно на пленарном заседании Госдумы был принят во втором и третьем чтениях законопроект, который предполагает введение запрета на передачу прав по организации комплексного экзамена для мигрантов третьим лицам. Теперь документ о сдаче выдают в аккредитованных органах.

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Николай Рюмин
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