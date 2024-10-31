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31 октября, 19:40

Медведев: Низкоквалифицированные мигранты должны покидать РФ по окончании работ

Трудовые мигранты с низкой квалификации должны иметь возможность оставаться в России только в течение срока выполняемых работ, тогда как приглашать проживать жить в страну на постоянной основе нужно наших соотечественников и первоклассных специалистов. Об этом заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев во время совещания по государственной миграционной политике.

«Работники с низкой квалификацией должны приезжать к нам сюда только на период своей трудовой деятельности. <...> Нужно сформировать все условия, чтобы в нашу страну приезжали соотечественники, специалисты высокого класса — люди, которые разделяют традиционные российские ценности», — объяснил Медведев.

По его словам, таким образом можно будет «предопределить необходимость соответствующих срочных договоров, патентов и организационного набора». Медведев также высказался о необходимости исключить пребывания в России иностранных граждан, от которых исходит угроза безопасности страны. Зампред Совбеза назвал этот момент особенно в важным в условиях проведения специальной военной операции.

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Также в ходе своего выступления Дмитрий Медведев заявил, что некоторым категориям иностранных граждан придётся покинуть Россию. По его словам, это касается не работающих и не учащихся мигрантов.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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