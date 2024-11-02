Российские силовики вывезли с территории, контролируемой ВСУ, гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года. На протяжении двух лет он передавал России координаты украинских военных объектов, что неоднократно использовалось для нанесения ударов по технике и личному составу ВСУ, сообщают РИА «Новости».

По информации силовиков, 27 октября российские военнослужащие, выполнявшие задания в районе села Богоявленка (ДНР), вывели Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили его в Донецк. Уточняется, что он находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года.

Американец самостоятельно установил связь с российскими военными и в течение двух лет сообщал им координаты украинских объектов. Информация, полученная от него, многократно использовалась для нанесения ударов по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

Штаб обороны ДНР также отметил в конце октября, что Мартиндейл сыграл важную роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. В настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища и возможности получения российского гражданства.