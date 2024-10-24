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24 октября, 02:28

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича получил российское гражданство

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр официально стал гражданином России. Эта информация подтверждена документами, находящимися в распоряжении РИА «Новости».

В России Александр уже несколько лет занимается предпринимательской деятельностью, в частности, управляет компанией, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности предприятия — управление финансово-промышленными группами, что позволяет ему успешно продолжать свой бизнес на территории страны.

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Как сообщал Life.ru, сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр, уже давно ведёт активную предпринимательскую деятельность в России. В прошлом он оказался в центре внимания, когда Европейский суд аннулировал решение о заморозке его счетов вместе с активами его отца, аргументировав это нарушением прав на юридическую защиту. Помимо этого, в 2022 году Евросоюз частично снял санкции против Януковича и его сына, хотя новые ограничения были введены в связи с их ролью в событиях на Донбассе и спецоперацией на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Pchelov

Кирилл Сосновских
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